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02.09.2019 18:04
Рубрика: Общество

Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: China Lunar Exploration Project Фото: China Lunar Exploration Project
Фото: China Lunar Exploration Project

Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) из миссии "Чанъе-4" обнаружил на обратной стороне Луны таинственное гелеобразное вещество, которое находилось в небольшом молодом ударном кратере и отличалось от окружающего материала своим цветом.

Об открытии рассказывает Space.com. Сообщается, что луноход обнаружил на дне небольшого ударного кратера неизвестное вещество, которое китайское космическое агентство назвало "гелем с таинственным блеском".

Фото: Caltech
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Сейчас ученые миссии сосредоточили свои усилия на том, чтобы выяснить природу этого странного материала. Открытие было сделано перед отключением лунохода для традиционного полуденного "сна". Тем самым его защищают от высокой температуры и радиации Солнца.

Члены команды, обслуживающей ровер, заметили небольшой кратер, отличающийся цветом от окружающей лунной поверхности. После этого ученые отказались от первоначальных планов по движению лунохода на запад и приказали ему проверить странный материал.

Ровер осторожно приблизился к кратеру и исследовал его при помощи инфракрасного спектрометра (VNIS). Этот инструмент способен обнаружить свет, который рассеивается или отражается от материалов, что позволяет затем определить их природу.

Однако до сих пор ученые миссии не дали никаких объяснений о природе странного вещества. Они говорят только, что оно "гелеобразное" и имеет "необычный цвет".

По мнению независимых исследователей, это вещество может быть расплавленным стеклом, созданным при ударе одного из метеоритов по поверхности Луны.

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