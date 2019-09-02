Власти Китая раскрыли финансовые и технические подробности первой в истории человечества миссии на обратную сторону Луны.

Оказалось, что колесящий по обратной стороне естественного спутника Земли китайский ровер "Чанъэ-4" - не уникальная разработка. Аппарат долгое время сидел "на скамейке запасных": его предполагалось отправить на Луну в случае аварии первого китайского лунохода "Юйту", который высадился на естественном спутнике Земли 14 декабря 2013 года в рамках миссии "Чанъэ-3".

Поскольку миссия была выполнена успешно, запасной китайский лунный ровер остался не у дел, и его решили отправить на обратную сторону Луны, немного усовершенствовав. Напомним, что "Чанъэ-4" успешно прилунился 3 января 2019 года. Что касается стоимости миссии на обратную сторону естественного спутника Земли, то она не так высока, как многие считают. "На это ушло примерно столько же, сколько стоит прокладка километра тоннеля метро", - сообщил замруководителя китайской лунной программы У Яньхуа. Отметим, что стоимость прокладки тоннеля метро в КНР составляет от 72,5-172,5 миллиона долларов в зависимости от геологических условий.