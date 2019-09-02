Новости

Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле 23:19
"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка 22:53
Курс евро обновил двухлетний минимум 22:47
Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан" 21:46
Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега 20:28
Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу 20:23
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 19:53
Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 19:35
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 19:20
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 19:12
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 18:57
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 18:55
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 18:49
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 18:48
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 20:30
Рубрика: Общество

Финансовые подробности миссии на обратную сторону Луны раскрыты

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
Власти Китая раскрыли финансовые и технические подробности первой в истории человечества миссии на обратную сторону Луны.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Оказалось, что колесящий по обратной стороне естественного спутника Земли китайский ровер "Чанъэ-4" - не уникальная разработка. Аппарат долгое время сидел "на скамейке запасных": его предполагалось отправить на Луну в случае аварии первого китайского лунохода "Юйту", который высадился на естественном спутнике Земли 14 декабря 2013 года в рамках миссии "Чанъэ-3".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай готов исследовать Луну совместно с Россией и ЕС

Поскольку миссия была выполнена успешно, запасной китайский лунный ровер остался не у дел, и его решили отправить на обратную сторону Луны, немного усовершенствовав. Напомним, что "Чанъэ-4" успешно прилунился 3 января 2019 года. Что касается стоимости миссии на обратную сторону естественного спутника Земли, то она не так высока, как многие считают. "На это ушло примерно столько же, сколько стоит прокладка километра тоннеля метро", - сообщил замруководителя китайской лунной программы У Яньхуа. Отметим, что стоимость прокладки тоннеля метро в КНР составляет от 72,5-172,5 миллиона долларов в зависимости от геологических условий.

Общество Космос В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку