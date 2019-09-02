Курс евро обновил двухлетний минимум

В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года. Это показывают результаты торгов.

Так, на 18:35 по московскому времени курс европейской валюты снизился с 1,0989 доллара (момента предыдущего закрытия) до 1,0964 доллара. При этом во время торгов евро стоил и дешевле - 1,0957 доллара, а это - минимум с 2017 года.

Европейская валюта находится под давлением данных статистики, которые были ранее опубликованы, передает ПРАЙМ. Так, в релизе организации Markit Economics написано, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) в еврозоне в августе вырос. А PMI Франции вырос ощутимее, чем прогнозировали аналитики.

Также на поведение евро влияет торговая напряженность, в том числе - торговый конфликт между США и КНР.