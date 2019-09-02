Лавров: РФ не получила от Запада ответа о моратории на размещение ракет

Россия предложила странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но положительного ответа пока не получила. Об этом проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, идея, заключающаяся в коллективном добровольном присоединении к мораторию, было доведена стран-участниц альянса. "Они согласием пока не отреагировали", - отметил глава МИД.

Точно так же Россия ожидает ответа США в связи с истечением в 2021 году действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва предлагает продлить его на пять лет. "Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов. Президент России Владимир Путин говорил об этом с президентом США Дональдом Трампом, когда они встречались в Осаке в Японии на саммите "Группы двадцати" в июне этого года. Пока реакции мы не получили", - заявил Лавров. По его словам, возникают определенные вопросы к тому, как этот договор выполняется уже в настоящее время, но диалог по этой проблеме просто необходим.

Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то Вашингтон явно не собирается возвращаться нему. Об этом явно свидетельствуют последние ракетные испытания, проведенные США. "Они уже испытали ракету средней дальности наземного базирования, используя установку, которую они всегда отстаивали как способную запускать исключительно противоракеты", - напомнил Лавров.

Что касается нового договора по контролю за вооружениями, который США предлагают заключить не только с Россией, но и Китаем, то, по словам министра, Москва не будет уговаривать Пекин присоединиться к нему. "КНР заявила, что масштабы ее ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому ее участие не может быть поддержано, но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговаривать КНР. Мы не будем этим заниматься. Если США получат согласие Китая, тогда мы будет готовы разговаривать", - заявил Лавров.