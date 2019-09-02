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02.09.2019 11:49
Рубрика: Власть

Лавров: Запад делает недостаточно для возвращения беженцев в Сирию

Текст: Юрий Когалов
Большинство западных стран не проявляют должного внимания к сирийским проблемам, созданию условий для возвращения в страну беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, именно в этом заключается главная трудность на пути решения проблемы. "Этим, по сути дела, занимаемся только мы, наши индийские коллеги в известной степени, китайские партнеры, но Запад категорически отказывается от вложений в создание условий для обеспечения нормальной жизни под предлогом того, что они не могут начинать подобного рода действия, пока не будет ясности с тем же самым политическим процессом", - отметил Лавров.

Фото: РИА Новости/Мохамад Маруф
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Тем не менее, сирийцы возвращаются в свои дома, и количество таких людей достаточно серьезное."С июля 2018 года вернулись около 400 тысяч человек, а если брать период за весь конфликт, который продолжается с 2011 года, около полутора миллионов беженцев уже вернулись, поэтому разговоры о том, что сирийское правительство не создает условия для этого, я считаю, политизированы, предвзяты", - завил министр.

По его словам, на Западе задачи урегулирования вновь подменяются геополитической игрой. Там готовы выделить средства на помощь беженцам, но не самой Сирии, не на создание условий для их возвращения, а всего лишь для обустройства лагерей в тех странах, где они сейчас находятся. "В чем причина такого странного направления ресурсов - наверное, западные коллеги не прочь сохранить максимальное количество в лагерях за границей в расчете на то, что они там проголосуют более правильно с точки зрения Запада. Эта может быть одной из причин", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также считает, что Сирийский конституционный комитет мог заработать еще в конце прошлого года, если бы Запад не препятствовал его запуску, придравшись к нескольким именам из 150, при том, что комитет будет принимать решения на основе консенсуса.

Видео: RT

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