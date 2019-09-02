Летевший из Еревана в Москву лайнер экстренно сел в Тбилиси

Летевший из Еревана в Москву Boeing 737 совершил экстренную посадку в Тбилиси. Произошло это в воскресенье вечером. На борту находились 118 пассажиров. Никто не пострадал, сообщает агентство "Интерфакс".

"Посадка была связана с небольшими техническими проблемами, после устранения которых лайнер продолжил полет", - рассказал представитель воздушной гавани. Boeing 737 (рейс RM 928) вылетел из Еревана в 19:36 по местному времени. В Москве он должен был приземлиться в 20:15. Но из-за незапланированной посадки в столице Грузии борт прибыл в аэропорт Внуково только в 0:46.

Самолет принадлежит авиакомпании "Армения. Проблемы возникли в системе электроснабжения лайнера.