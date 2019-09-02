Любители горных лыж начали активно скупать новогодние туры

Дальновидные лыжники стараются купить готовый тур уже сейчас. Опыт научил их экономить, бронировать туры заранее.

Цены по мере приближения к Новому году меняются стремительно. Например, если сейчас самый доступный тур в "Роза Хутор" в Красной Поляне на двоих на 7 дней с захватом Нового года обойдется туристам в 48 684 рубля, то в конце осени можно ожидать повышения цен в 1,5-2 раза.

"В рассматриваемый период с 20 декабря 2019 года до 29 февраля 2020 года количество бронирований в Андорре увеличилось на 75 процентов, в Милане - на 70 процентов, в Финляндии - на 50 процентов", - отметили в сервисе Ostrovok.ru. Что касается самостоятельных туристов, спрос на горнолыжные направления на эти даты остался на уровне прошлого года.

Пакетный тур обычно отличается особым удобством. Из-за этого все большее количество людей предпочитает покупать именно готовую путевку, а не бронировать билеты и отели самостоятельно. В пакетный тур входит перелет, проживание, медицинская страховка, трансфер из аэропорта и обратно, иногда и питание.

Ожидается, что в этом году большая часть туристов поедет на российские горнолыжные курорты. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), первые результаты продаж уже выявили потенциальных лидеров сезона. Это курорты Красной Поляны, Домбай и Приэльбрусье. Россия стабильно сохраняет лидерство за счет ценовой доступности и отсутствия виз. Но по уровню сервиса и длине очередей на подъемники большинство российских курортов уступают зарубежным.

Правда, в этом году зимой стоимость авиабилетов на российские горнолыжные направления будет заметно выше, отмечают в Tutu.ru. Так, в Минеральные Воды стоимость билета в одну сторону в зимние месяцы выросла с 5354 рублей до 7749 рублей (на 45 процентов), в Сочи - с 6075 рублей до 7484 рублей (на 23 процента).

Тем не менее Россия все равно обойдется поклонникам зимних видов спорта намного дешевле. Есть с чем сравнивать. По данным сервиса Level.Travel, если в прошлом году средний чек в Красной Поляне за полный пакетный тур составил 36 892 рубля, то во второй по популярности Андорре - уже 132 944 рубля. Посередине расположились горнолыжные курорты Болгарии со средним чеком 98 675 рублей.

По информации АТОР, в этом сезоне многие сервисы расширят линейку предложений. Так, у отдельных сервисов появятся пакетные предложения на сибирские склоны: это будут курорты "Шерегеш" и "Соболиная гора" в Байкальске, а также комплекс "Телецкий" на Телецком озере. Еще несколько довольно редких предложений включают комплекс "Горный воздух", расположенный в самом центре Южно-Сахалинска, и башкирский курорт "Абзаково".

Туристы, предпочитающие зарубежные направления, обычно ездят кататься на лыжах и сноубордах в Андорру, Италию, Болгарию, Австрию и Францию, рассказали в сервисе TUI. В списке стран также есть Испания, Швейцария, Германия. Популярностью пользуются также горнолыжные курорты Казахстана.