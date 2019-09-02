Лукашенко рассказал школьниками о вреде курения и алкоголя

О возможности "послаблений в антинаркотическом законодательстве" Беларуси заявил Александр Лукашенко, обращаясь в День знаний к старшеклассникам столичной школы.

Разговор с учащимися столичной 93-ей школы, сообщает пресс-служба главы государства, зашел и о здоровом образе жизни, вреде чрезмерного употребления алкоголя и курения. Глава государства напомнил, что в стране недавно были приняты жесточайшие антинаркотические законы. "Сейчас матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить закон", - пояснил суть проблемы президент, дав понять, что именно по его инициативе были приняты соответствующие документы.

"Где-то, - допускает Лукашенко, - мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет, - больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом - в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя без медицины начинают отучать от этого" зла. Поэтому, наверное, необходимо больше внимания уделять восстановительному лечению, допускает Лукашенко, пояснив, что в настоящее время обсуждается правовые аспекты проблемы.

Но "тем, кто привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать", - подчеркнул белорусский лидер.

Касаясь проблемы с курением, президент высказал мнение, что вводить ограничения и запреты, в том числе по употреблению сигарет в общественных местах, надо аккуратно и постепенно. "По антинаркотитическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного", - резюмировал он.

Глава государства акцентировал внимание и еще на одну общественную проблему. Он вынужден был признать, что в средних школах сильно страдает дисциплина, поэтому министру образования, губернаторам и мэру столицы поставлена задача принять меры для усиления порядка в учебных учреждениях.

"Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем", - подчеркнул президент. Он обратил внимание, что соблюдение дисциплины должно быть направлено на то, чтобы дети были сосредоточены исключительно на получении знаний, а ответственны за это - прежде всего - учителя и руководство школ.

Местные источники напоминают, что Александр Лукашенко уже поднимал тему дисциплины в школах в начале текущего года. Комментируя в феврале трагедию в Столбцах, президент заявлял о том, что "в школах бардак", и призвал всех руководителей учебных заведений "к железной дисциплине".