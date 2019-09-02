Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Сентябрьский праздник, который приходит в жизнь каждого с первым звонком, навсегда остается "лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретенные в этот период знания и опыт", - говорится в поздравлении Александра Лукашенко, которое он направил в День знаний учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Особое значение День знаний и начало учебного года имеют для тех, кто идет в первый класс, и их родителей. "Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения", - пожелал глава государства.

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, прошли в понедельник во всех школах республики, сообщают новостные порталы, уточняя, что к занятиям приступают в этом учебном году 1 млн 30 тысяч юных граждан страны, в том числе 115 тысяч первоклассников. А темой первого урока послужили поэтические строки Янки Купалы "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!".

Как подчеркнули в профильном министерстве, "замечательные слова белорусского песняра созвучны с темой Года малой родины, подчеркивают суверенитет и независимость Беларуси". Первый урок был посвящен также Великой Победе.

А мальчишки и девчонки, которые впервые сели за парты, получили в подарок от президента Беларуси книгу с электронным DVD-приложением, которое содержит дополнительную информацию, интерактивные игры и задания.

Откроют свои двери для учащихся в Беларуси и 127 колледжей, лицеев и 111 средних специальных учебных заведений, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтехобразования. Студенты приступят к занятиям в 42 государственных и 9 частных вузах.

Президент выразил убеждение, что педагоги и учащиеся настроены на серьезный и деловой ритм предстоящих учебных будней. "Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей", - отметил он.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. "Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни", - подытожил белорусский лидер.