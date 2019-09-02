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02.09.2019 09:16
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала, какой должна быть воспитательная работа в школах

Текст: Галина Мисливская
Школьное образование должно не только давать знания, но и прививать учащимся базовые ценности, лежащие "в основе российской цивилизации", считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свое мнение она высказала в блоге на сайте палаты, посвященном началу нового учебного года.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

По мнению главы Совфеда, сейчас идет формирование новой цивилизации, которую отличают стремительность и глубина изменений, возникновение новых, невиданных ранее возможностей, и вместе с тем таких же вызовов, рисков, угроз. "В их числе угроза дегуманизации нашего общества, утраты национальной идентичности, включая язык, культуру, самосознание", - пишет Валентина Матвиенко. "На этом фоне особенно хорошо видно, какое огромное значение имеет возвращение в российские школы принципа единства обучения и воспитания. Дело за тем, чтобы придать этой работе системный характер и тем самым повысить ее эффективность", - отметила она.

Воспитательная работа становится важной, в том числе, перед лицом "развязанной против России Западом информационной войны", ожидать ослабления которой "явно не приходится", подчеркнула глава Совфеда. "Тем не менее, намерения воздвигать новый "железный занавес" у нас нет", - добавила она.

Фото: пресс-служба СФ
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При этом воспитательная работа "не должна быть ни проповедью, ни назиданием". "Ее необходимо строить как диалог педагогов и школьников. Она должна включать в себя такие элементы, как доказательность, терпимость к иному мнению, уважение достоинства учащихся", - уверена сенатор. Что касается общественных наук, здесь важно не только запомнить даты и факты, надо чтобы на "выходе" формировались "базовые ценности, лежащие в основе российской цивилизации", национальная идентичность и патриотизм.

"Несомненно, трудные времена российской школы позади. Россия вернулась в число государств с достойным уровнем общего образования. У нас есть долгосрочная стратегия дальнейшего движения вперед в этой сфере, есть воля и ресурсы для ее осуществления", - заключила Валентина Матвиенко.

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