Медведев: В прошлом матче я вел себя как идиот

Россиянин Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США рассказал о взаимоотношениях с болельщиками и признался, что в предыдущем матче вел себя как идиот.

После победы над немцем Домиником Кепфером Медведев исполнил победный танец для публики, поблагодарил зрителей за поддержку, несмотря на то, что большая их часть освистывала россиянина. После матча на пресс-конференции Медведев рассказал о поддержке трибун.

"В прошлом матче, если честно, я вел себя как идиот, - признался Медведев. - Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я много работаю, чтобы стать лучшим на корте, но уверен, что я хороший человек и вне корта. Сегодня после матча я немного пообщался со зрителями. Надеюсь, что это было весело для всех. Именно трибуны дали мне силы для победы в матче".

Медведев рассказал о том, что из-за болей в бедре и плече он принял много обезболивающих и даже подумывал о том, чтобы сняться с турнира. Однако в ходе матча о проблемах со здоровьем удалось забыть.

"Был счет 3:6 и 0:2, и я даже не знал, что делать дальше, - рассказал Медведев о матче с Кепфером. - И тут я сделал то, на что не был способен год назад - стал играть максимально агрессивно при каждом розыгрыше, чего я обычно не делаю. Поэтому я победил".