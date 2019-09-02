Могерини: Выделенный ЕС пакет помощи Украине - крупнейший за историю союза

Выделенный за последние пять лет Европейским Союзом пакет финансовой помощи Украине стал крупнейшим за всю историю данного сообщества. Об этом сообщила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, именно благодаря данному масштабному проекту Украине удалось пытаться "выбраться из кризиса на новой основе". При этом еврокомиссар не уточнила общую сумму средств, выделенных Киеву.

Как сообщает РИА Новости, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи общим объемом 1 миллиард евро. При этом средства выделялись в обмен на выполнение Киевом определенных условий Европейского Союза.

На фоне постоянных обвинений со стороны ряда политиков в коррупции в высших эшелонах украинской власти Маттео Бьянки, депутат итальянского парламента от "Лиги Севера", который был наблюдателем от ОБСЕ на украинских выборах, сообщил, что будет добиваться аудиторской проверки пакета финансовой помощи Украине со стороны ЕС.