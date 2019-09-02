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02.09.2019 12:53
Рубрика: В мире

Могерини: Выделенный ЕС пакет помощи Украине - крупнейший за историю союза

Текст: Андрей Васильев

Выделенный за последние пять лет Европейским Союзом пакет финансовой помощи Украине стал крупнейшим за всю историю данного сообщества. Об этом сообщила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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По ее словам, именно благодаря данному масштабному проекту Украине удалось пытаться "выбраться из кризиса на новой основе". При этом еврокомиссар не уточнила общую сумму средств, выделенных Киеву.

Как сообщает РИА Новости, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи общим объемом 1 миллиард евро. При этом средства выделялись в обмен на выполнение Киевом определенных условий Европейского Союза.

Фото: Анна Пожидаева
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На фоне постоянных обвинений со стороны ряда политиков в коррупции в высших эшелонах украинской власти Маттео Бьянки, депутат итальянского парламента от "Лиги Севера", который был наблюдателем от ОБСЕ на украинских выборах, сообщил, что будет добиваться аудиторской проверки пакета финансовой помощи Украине со стороны ЕС.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Экономический кризис на Украине
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