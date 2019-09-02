МВД РФ проверит действия следователей по делу о хищении в банке "Замоскворецкий"

В отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по фактам хищения денежных средств у вкладчиков банка "Замоскворецкий", будет проведена служебная проверка. Провести ее в понедельник поручил своему заместителю Александру Романову министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Романов возглавляет Следственный департамент МВД, чьи сотрудники вели дело в отношении банковских работников.

Ранее стало известно, что группа известных в недавнем прошлом российских футболистов подала иск к МВД. Истцами выступили Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычёв, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко. Все они ранее были вкладчиками банка "Замоскворецкий". Однако получить свои деньги назад не смогли. Сначала свой гнев и претензии футболисты направили на сотрудников банка, а теперь на следователей, по их мнению, плохо расследовавших дело в отношении ушлых банкиров. Общая сумма исковых требований футболистов составляет 124,1 млн рублей.

В 2013 году нынешний тренер футбольного клуба РФПЛ "Динамо" Дмитрий Хохлов перечислил на свой счет в банк "Замоскворецкий" 905 тысяч долларов. Через год банк лишился лицензии, и средства со счета спортсмена пропали. При этом, по данным самой кредитной организации, деньги якобы были возвращены вкладчику наличными. Правда, никаких документов, которые могли бы это подтвердить, нет. В аналогичной ситуации оказались и другие футболисты.

В коллективном иске они утверждают, что за 5 лет, пока длится расследование, следователи фактически ничего не сделали - не назначили необходимых экспертиз, не допросили работников банка. За все время к уголовной ответственности удалось привлечь лишь одного человека, остальные мошенники остаются на свободе.

"В ходе служебной проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, несколько лет назад прогремела история о том, как на 329 млн рублей обманули футболиста Александра Кержакова, решившего инвестировать свои средства в строительство нефтяного завода в Воронежской области.