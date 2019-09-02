Названы претенденты на звание лучшего футбольного тренера года

Три наставника клубов английской премьер-лиги вошли в число претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

В число номинантов попали главный тренер действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля" немец Юрген Клопп, наставник чемпионов Англии "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиоа, а также возглавляющий "Тоттенхэм" Маурисио Поччетино из Аргентины.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, торжественная церемония награждения состоится в Милане 23 сентября.

При составлении списка кандидатов учитывались результаты команд в период с 25 мая 2018 года по 7 июля 2019 года.