Общественники предупредили о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму

В ходе брифинга, проведенного Общественным штабом по контролю за выборами в Мосгордуму в Общественной палате Москвы, отмечалось, что в Единый день голосования возможны провокации.

В частности, говорилось: "Провокации - это часть любой политической борьбы, и в день голосования они могут иметь место. Общественный штаб отслеживает такие сообщения, имеет опыт их проверки. Поступление таких сообщений лучше, чем их полное отсутствие".

Кроме того, журналистам рассказали, что 2% избирателей изъявили желание проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы посредством электронной системы, которая будет использована в трех избирательных округах. Прежде прогнозировалось, что новым способом голосования воспользуются 1,5 процента избирателей столицы.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.