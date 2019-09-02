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02.09.2019 12:22
Рубрика: Власть

Памфилова: Избирательная система готова к выборам на 98 процентов

Элла Памфилова рассказала о готовности избирательной системы к единому дню голосования. По словам председателя ЦИК, она готова на 98 процентов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Памфилова рассказала в интервью НТВ, что регионы неплохо подготовились к предстоящим выборам. Они, по ее словам, проводят мероприятия по безопасности, делают участки доступными для людей с ограниченными возможностями.

Глава ЦИК также рассказала, что явка избирателей будет отображаться онлайн или в прямом эфире. "Это будет зависеть от того, насколько интересна будет кампания, от того, насколько людей это заинтересует", - заявила Памфилова.

Единый день голосования состоится 8 сентября. В 85 регионах пройдут выборы различного уровня: граждане РФ выберут губернаторов, глав муниципальных образований, а также депутатов в заксобрания, в городскую думу. Кроме того, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования
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