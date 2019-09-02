Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок

Эксперты называют "Дориан" одной из самых сильных атлантических бурь, когда-либо зарегистрированных в истории метеонаблюдений. Она оставляет на своем пути разрушенные дома, разбитые машины и опрокинутые линии электропередач. "Это было очень разрушительно", - сообщила генеральный директор министерства туризма и авиации Багамских островов Джой Джибрилу. Она добавила, что "был нанесен огромный ущерб имуществу и инфраструктуре островов".

В воскресенье сила ветра "Дориана" на Багамах достигла критической отметки в 297 километров в час с порывами до 354 километров в час, что является рекордом для урагана, который когда-либо проходил в Атлантике с 1935 года. Именно тогда стали классифицироваться штормы. Единственным зарегистрированным штормом, который был более сильным в истории, стал ураган "Аллен" в 1980 году с ветром, достигшим скорости 305 километров в час. Хотя, по оценкам экспертов, "Аллен" тогда не обрушился с такой силой на Багамы, как нынешний "Дориан".

Порывы ветра в ночь на понедельник снизились до 265 километров в час. Между тем, как отмечают американские СМИ, с пострадавших островов пока поступает мало информации, хотя эксперты прогнозировали, что многие жители Багам могут остаться без крова. По мере приближения шторма большинство жителей переместились в приюты и временные центры размещения, предварительно заколотив досками окна домов. На Багамах были закрыты гостиницы для туристов.

Тем временем в девяти округах штата Флорида в США объявлена обязательная эвакуация жителей. Подобное распоряжение также издал губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер, а ранее власти штата Джорджия. Эвакуация затронет около 830 тысяч жителей этих трех штатов, а всего в зоне бедствия могут оказаться до 10 миллионов граждан США.

Как сообщает CNN, "самый сильный шторм в мире в этом году наносит катастрофический ущерб на своем пути, промчавшись через Багамы". В понедельник вечером он приблизится к юго-восточному побережью США. Вместе с тем, до сих пор неясно, удастся ли "Дориану" обрушиться на континентальную часть США и каков будет его дальнейший путь. Эксперты называют данное развитие событий "менее вероятным, но не невозможным".

Между тем

В министерстве иностранных дел РФ напомнили об эвакуации в трех американских штатах из-за надвигающегося урагана "Дориан". "США - в связи с приближением урагана "Дориан" в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина действует метеопредупреждение, в прибрежной зоне объявлена эвакуация", - сообщил в Twitter департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД Российской Федерации.