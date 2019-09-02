Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок

Новости

Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера 13:38
В Уфе СК завел дело об ударе током ребенка в парке 13:37
Малгобеку на проекты по благоустройству выделили 24 млн рублей 13:36
Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения 13:35
Синоптики рассказали, сколько продлится летнее тепло в Москве 13:33
Под Новгородом увековечили память бойца, погибшего в Аргунском ущелье 13:29
Ювелирное искусство России XVIII века представят в Минске 13:25
Жители Астраханской области пожаловались на запах гари от пожаров 13:25
Более 100 тысяч жителей Чечни из-за аварии остались без света 13:20
Жена рассказала о состоянии перенесшего инфаркт Петра Мамонова 13:17
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний 13:11
СМИ: Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отправлен в отставку 13:05
В пустыне под Астраханью ветер раскрыл могилу сармата 13:05
Родители высоко оценили качество образования в школах 13:00
В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери 12:54
Могерини: Выделенный ЕС пакет помощи Украине - крупнейший за историю союза 12:53
Боевика из банды Басаева приговорили к 25 годам колонии 12:53
Диетолог рассказала, какое питание улучшает работу мозга 12:50
В Москве за сутки нашли двух потерявшихся детей 12:43
Болельщик "Енисея" объявил голодовку после десятого матча клуба без побед 12:43
Премьер Грузии подал в отставку 12:40
В Кузбассе начали проверку после избиения ребенка на игровой площадке 12:39
Возбуждено дело о ДТП с четырьмя погибшими под Воронежем 12:35
В КБР женщина сожгла 93-летнюю бабушку из-за 435 тысяч рублей 12:32
Памфилова: Избирательная система готова к выборам на 98 процентов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 12:50
Рубрика: В мире

Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок

Текст: Максим Макарычев
Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик. Как сообщает The Associated Press, урагану присвоена высшая, пятая категория. Абако - это группа островов и барьерных рифов на севере Багамских островов, к востоку от южной части штата Флорида.

Эксперты называют "Дориан" одной из самых сильных атлантических бурь, когда-либо зарегистрированных в истории метеонаблюдений. Она оставляет на своем пути разрушенные дома, разбитые машины и опрокинутые линии электропередач. "Это было очень разрушительно", - сообщила генеральный директор министерства туризма и авиации Багамских островов Джой Джибрилу. Она добавила, что "был нанесен огромный ущерб имуществу и инфраструктуре островов".

В воскресенье сила ветра "Дориана" на Багамах достигла критической отметки в 297 километров в час с порывами до 354 километров в час, что является рекордом для урагана, который когда-либо проходил в Атлантике с 1935 года. Именно тогда стали классифицироваться штормы. Единственным зарегистрированным штормом, который был более сильным в истории, стал ураган "Аллен" в 1980 году с ветром, достигшим скорости 305 километров в час. Хотя, по оценкам экспертов, "Аллен" тогда не обрушился с такой силой на Багамы, как нынешний "Дориан".

Фото: REUTERS/JIM LO SCALZO
Из-за урагана "Дориан" в Южной Каролине объявили эвакуацию жителей

Порывы ветра в ночь на понедельник снизились до 265 километров в час. Между тем, как отмечают американские СМИ, с пострадавших островов пока поступает мало информации, хотя эксперты прогнозировали, что многие жители Багам могут остаться без крова. По мере приближения шторма большинство жителей переместились в приюты и временные центры размещения, предварительно заколотив досками окна домов. На Багамах были закрыты гостиницы для туристов.

Тем временем в девяти округах штата Флорида в США объявлена обязательная эвакуация жителей. Подобное распоряжение также издал губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер, а ранее власти штата Джорджия. Эвакуация затронет около 830 тысяч жителей этих трех штатов, а всего в зоне бедствия могут оказаться до 10 миллионов граждан США.

Как сообщает CNN, "самый сильный шторм в мире в этом году наносит катастрофический ущерб на своем пути, промчавшись через Багамы". В понедельник вечером он приблизится к юго-восточному побережью США. Вместе с тем, до сих пор неясно, удастся ли "Дориану" обрушиться на континентальную часть США и каков будет его дальнейший путь. Эксперты называют данное развитие событий "менее вероятным, но не невозможным".

Между тем

В министерстве иностранных дел РФ напомнили об эвакуации в трех американских штатах из-за надвигающегося урагана "Дориан". "США - в связи с приближением урагана "Дориан" в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина действует метеопредупреждение, в прибрежной зоне объявлена эвакуация", - сообщил в Twitter департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД Российской Федерации.

В мире Северная и Центральная Америка Багамские острова В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
Памфилова: Избирательная система готова к выборам на 98 процентов
Премьер Грузии подал в отставку
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии