ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Изменить механизм расчета этого порога предложил Пенсионный фонд России (ПФР).

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет. Разработанный ПФР документ поступил в Минтруд, а оттуда был направлен в Минфин на экспертизу, сообщает РБК.

Решение будет приниматься исходя из интересов граждан, пообещал представитель Минтруда.