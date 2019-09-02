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Рубрика: Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Изменить механизм расчета этого порога предложил Пенсионный фонд России (ПФР).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет. Разработанный ПФР документ поступил в Минтруд, а оттуда был направлен в Минфин на экспертизу, сообщает РБК.

Решение будет приниматься исходя из интересов граждан, пообещал представитель Минтруда.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минфин
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