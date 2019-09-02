Победители конкурса "Лидеры России" спасли человека на вершине Эльбруса

Победители второго конкурса управленцев "Лидеры России" покорили самую высокую точку России и Европы - гору Эльбрус. Восхождение стало настоящей проверкой командных качеств конкурсантов - они не только успешно прошли весь маршрут, но и спасли потерявшего сознание одиннадцатиклассника, которого около суток искали спасатели.

Напомним, что конкурс "Лидеры России" - это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена в 2018 году по инициативе главы государства. Победителями второго конкурса стали 104 человека, из них и сформировалась команда из 11 человек, которые вошли в Клуб "Эльбрус".

Начинающих альпинистов перед восхождением приехал поддержать первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он, в частности, поделился своим опытом восхождения в горы и объяснил, почему покорение Эльбруса - это важный этап для победителей конкурса управленцев. "Во всех наших программах кадрового отбора мы предусматриваем экстремальные ситуации для участников, - рассказал Сергей Кириенко. - Восхождение на гору - как раз одна из них".

Он напомнил, что в экстремальной ситуации лучше проявляются черты характера человека и личностные качества.

"Горы - это всегда преодоление, всегда движение вперед, - согласен участник восхождения, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - С одной стороны - вести других за собой, с другой - слышать товарищей по команде. Это касается и жизни, и работы любого управленца".

И команда "Лидеров России" действительно справилась на "отлично". Почти добравшись до вершины Эльбруса, на высоте 5,6 тыс. метров "Лидеры" заметили лежащего без сознания человека. Пострадавшим оказался совсем еще молодой человек, почти ребенок. Участники восхождения не растерялись и принялись оказывать первую помощь - особенно пригодился баллон с кислородом. Под руководством инструктора, мастера спорта по альпинизму Александра Яковенко, юношу удалось привести в сознание. Позже тот рассказал, что учится в 11 классе и живет в Череповце. Покорять Эльбрус он отправился в одиночку, позже прибившись к группе других альпинистов-любителей. "Он "откололся" от группы, с которой поднимался, потерял дорогу, потом отключился, - рассказал один из "Лидеров" Виктор Гневашев. - Хорошо, что с нами был врач (один из победителей конкурса Дмитрий Сенин), а также опытные инструкторы".

Юношу, как оказалось, сотрудники МЧС искали уже сутки. Спасти его удалось почти в последний момент - еще немного, и было бы уже поздно, считает Дмитрий Сенин. "Издалека мы думали, что это лежит камень, но потом поняли, что человек, померили пульс, поняли, что он живой. Оказалось, он там лежал со вчерашнего дня, и, как потом уже выяснилось, ничего не помнил с момента, как он попал в пургу и потерялся, - поделился другой участник спасательной "операции" Алексей Комиссаров. - Первое и главное решение было максимально быстро спустить его вниз".

Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"

Участники восхождения сразу же связались со спасателями, а затем, чтобы не терять времени, сами спустили пострадавшего с вершины горы. И передали юношу отряду МЧС примерно на 5-тысячной высоте.

"Лидеры России проявили свои лидерские способности и сработали как настоящие спасатели", - позже одобрил действия команды ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницин. А Алексей Комиссаров отметил, что победители конкурса успешно прошли "проверку боем". И, самое главное, им удалось спасти юношу, которого, по словам медиков, доставили в больницу в состоянии средней тяжести, но без угрозы для жизни.

Случаи спасения человека с вершины Эльбруса редки, рассказал один из "Лидеров" Александр Строганов. По его словам, за нынешний год это произошло во второй раз. Поэтому горы в одиночку лучше не покорять, посоветовали участники восхождения. И уж тем более нельзя бросать члена группы на опасной высоте.

"Лидеры" оставили на вершине капсулу с посланием следующим покорителям Эльбруса. Ведь восхождение на высочайшую вершину России и Европы для победителей конкурса, согласно планам, станет традицией.