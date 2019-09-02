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02.09.2019 20:31
Рубрика: Экономика

Китай лидирует в потреблении лапши быстрого приготовления

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
Китай защитил мировое первенство по объемам потребления лапши быстрого приготовления, сообщает консалтинговая компания Ries & Ries.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2018 году мир съел 103,6 миллиарда порций "доширака", на КНР пришлось почти 40 процентов от глобального потребления этого продукта: 40,2 миллиарда порций.

Вторым крупнейшим мировым рынком лапши быстрого приготовления стала Индонезия (12,5 миллиарда порций). "Бронза" у Индии - 6 миллиардов порций.

Впрочем, если считать в количестве порций на душу населения, то ситуация выглядит иначе. Мировым лидером становится Республика Корея, среднестатистический житель которой в год съедает 74,6 плошки лапши быстрого приготовления. В спину корейцам дышат Вьетнам и Непал. А вот в КНР этот показатель составляет лишь 28,7 порции на человека в год. Специалисты говорят: с начала нынешнего десятилетия быстрое развитие служб доставки еды на дом и растущая разборчивость народа в пище привели к тому, что китайцы постепенно отказываются от "быстрорамена".

Сибирские торговые сети ищут замену китайским фруктам

Китайский рынок этого продукта на протяжении уже нескольких лет ежегодно ужимается примерно на 1,5 процента. Крупнейшие производители растворимой лапши отрапортовали о падении своих доходов. В 2016 году доходы компании Master Kong, которая контролирует половину рынка растворимой лапши в КНР, составили 3,2 миллиарда долларов, упав на четверть по сравнению с показателями 2013 года. Не лучшим образом обстоят дела и у второго по величине игрока на рынке - Uni-President.

Обе компании уже начали избавляться от избыточных мощностей по производству лапши. Uni-President в мае 2017-го продала за 1,29 миллиарда юаней (186 миллионов долларов) свою долю в производителе раменов Jinmaliang. Master Kong также продал несколько заводов за 216 миллиона юаней (31,5 миллиона долларов).

Дополнительные проблемы китайским производителям создает стремительный рост импорта раменов от зарубежных производителей. Так, в 2015-2016 годах на 134 процента подскочил импорт растворимой лапши из Республики Корея в КНР.

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