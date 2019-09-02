Китай защитил мировое первенство по объемам потребления лапши быстрого приготовления, сообщает консалтинговая компания Ries & Ries.

В 2018 году мир съел 103,6 миллиарда порций "доширака", на КНР пришлось почти 40 процентов от глобального потребления этого продукта: 40,2 миллиарда порций.

Вторым крупнейшим мировым рынком лапши быстрого приготовления стала Индонезия (12,5 миллиарда порций). "Бронза" у Индии - 6 миллиардов порций.

Впрочем, если считать в количестве порций на душу населения, то ситуация выглядит иначе. Мировым лидером становится Республика Корея, среднестатистический житель которой в год съедает 74,6 плошки лапши быстрого приготовления. В спину корейцам дышат Вьетнам и Непал. А вот в КНР этот показатель составляет лишь 28,7 порции на человека в год. Специалисты говорят: с начала нынешнего десятилетия быстрое развитие служб доставки еды на дом и растущая разборчивость народа в пище привели к тому, что китайцы постепенно отказываются от "быстрорамена".

Китайский рынок этого продукта на протяжении уже нескольких лет ежегодно ужимается примерно на 1,5 процента. Крупнейшие производители растворимой лапши отрапортовали о падении своих доходов. В 2016 году доходы компании Master Kong, которая контролирует половину рынка растворимой лапши в КНР, составили 3,2 миллиарда долларов, упав на четверть по сравнению с показателями 2013 года. Не лучшим образом обстоят дела и у второго по величине игрока на рынке - Uni-President.

Обе компании уже начали избавляться от избыточных мощностей по производству лапши. Uni-President в мае 2017-го продала за 1,29 миллиарда юаней (186 миллионов долларов) свою долю в производителе раменов Jinmaliang. Master Kong также продал несколько заводов за 216 миллиона юаней (31,5 миллиона долларов).

Дополнительные проблемы китайским производителям создает стремительный рост импорта раменов от зарубежных производителей. Так, в 2015-2016 годах на 134 процента подскочил импорт растворимой лапши из Республики Корея в КНР.