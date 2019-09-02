Новости

Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле 23:19
"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка 22:53
Курс евро обновил двухлетний минимум 22:47
Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан" 21:46
Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега 20:28
Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу 20:23
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 19:53
Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 19:35
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 19:20
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 19:12
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 18:57
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 18:55
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 18:49
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 18:48
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 20:35
Рубрика: Культура

Блестящие эпохи в истории Китая

Научно-популярная серия будет состоять из десяти книг
Текст: Ирина Паскеева
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
На книжных выставках редакторов издательства "Шанс" часто просят посоветовать интересные книги по истории Поднебесной. И в этом году появилась целая научно-популярная серия "Блестящие эпохи в истории Китая".
"Блестящие эпохи в истории Китая". "Блестящие эпохи в истории Китая".
"Блестящие эпохи в истории Китая".

Это серия из десяти книг о разных вехах в истории Поднебесной, от эпохи древних мыслителей до дня основания Китайской Народной Республики. Авторы из Китая рассказывают о том, как они понимают историю Поднебесной сквозь призму различных событий и фактов. Читатель узнает не только о внешней и внутренней политике Китая, государственном устройстве в разные исторические периоды, но и о плеяде талантливых людей - сановниках, историографах, литераторах, монахах и отшельниках, каллиграфах и живописцах - и их достижениях.

Каждая книга - словно путеводитель по определенной эпохе, вся серия - собранный пазл, картина истории Китая. Редакторы издательства "Шанс" дополнили каждое издание красочными иллюстрациями, картами, схемами и таблицами, а также снабдили фрагментами исследований знаменитых российских синологов и архивных документов. Эти заметки "на полях" расширяют повествование, библиографические ссылки помогают найти в библиотеках оригиналы. С их помощью можно обратиться к нужным материалам, чтобы в любой момент продолжить изучение великой цивилизации.

В магазинах уже можно найти три книги: "Восстанавливая Небо и Землю", "Пробуждение спящего льва", "Сияние Великой Мин".

Книга "Восстанавливая Небо и Землю" Чэнь Шаомина охватывает период с конца XIX века, последних дней императорского Китая, до военного парада 1 октября 1949 года в честь основания Китайской Народной Республики. На это время Китай превратился в арену непримиримой, кровопролитной борьбы императрицы Цыси и реформатора Кан Ювэя, революционера Сунь Ятсена и защитника старых устоев Юань Шикая, Мао Цзэдуна, лидера Коммунистической партии Китая, и Чан Кайши, предводителя партии Гоминьдан. В книге рассказывается об основоположницах движения за женскую эмансипацию в Китае, о героизме китайского народа. Текст сопровождают снимки важнейших исторических документов, изображения флагов и знамен, карикатуры и газетные публикации того времени.

Портал ГодЛитературы.РФ рекомендовал три августовские новинки

Страшные события, описанные в книге "Восстанавливая Небо и Землю", предваряли не менее жуткие события XIX века. О них Чэнь Цзянь и Ван Циньшуан рассказывают в книге "Пробуждение спящего льва". Правители феодального Китая не хотели проводить реформы, это привело к ослаблению государства. Опиумные войны, интервенция, неравноправные договоры, восстания послужили пробуждению китайского народа, который не позволил погибнуть стране.

Никто не мог предсказать столь быстрое падение маньчжурской династии Цин в XIX веке, ведь XVII-XVIII века были эрой благоденствия в Поднебесной. "Золотой век Цин" - период правления императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна. Государство в эти годы отличалось высоким уровнем социального развития.

Об апогее имперского могущества нового времени издательство "Шанс" готовит следующую книгу серии - "От Канси до Цяньлуна: эпоха процветания" Чжоу Вэньцзюя. Она появится в книжных магазинах уже этой весной. Рядом с новинкой будет стоять и уже изданная книга - "Сияние Великой Мин" Жун Чжэня - о безразличных императорах, дипломатических миссиях и передовом флоте. В эпоху Мин (XIV-XVII вв.) появились неоконфуцианство, три классических китайских романа ("Троецарствие", "Речные заводи", "Путешествие на Запад"), национальный театр, новые технологии изготовления фарфора и другие ценности китайской нации.

Издательство "Шанс" планирует выпустить все книги серии "Блестящие эпохи в истории Китая" до конца этого года и представить их на книжной выставке non/fiction 2019.

Культура Литература В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку