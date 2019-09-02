На книжных выставках редакторов издательства "Шанс" часто просят посоветовать интересные книги по истории Поднебесной. И в этом году появилась целая научно-популярная серия "Блестящие эпохи в истории Китая".

Это серия из десяти книг о разных вехах в истории Поднебесной, от эпохи древних мыслителей до дня основания Китайской Народной Республики. Авторы из Китая рассказывают о том, как они понимают историю Поднебесной сквозь призму различных событий и фактов. Читатель узнает не только о внешней и внутренней политике Китая, государственном устройстве в разные исторические периоды, но и о плеяде талантливых людей - сановниках, историографах, литераторах, монахах и отшельниках, каллиграфах и живописцах - и их достижениях.

Каждая книга - словно путеводитель по определенной эпохе, вся серия - собранный пазл, картина истории Китая. Редакторы издательства "Шанс" дополнили каждое издание красочными иллюстрациями, картами, схемами и таблицами, а также снабдили фрагментами исследований знаменитых российских синологов и архивных документов. Эти заметки "на полях" расширяют повествование, библиографические ссылки помогают найти в библиотеках оригиналы. С их помощью можно обратиться к нужным материалам, чтобы в любой момент продолжить изучение великой цивилизации.

В магазинах уже можно найти три книги: "Восстанавливая Небо и Землю", "Пробуждение спящего льва", "Сияние Великой Мин".

Книга "Восстанавливая Небо и Землю" Чэнь Шаомина охватывает период с конца XIX века, последних дней императорского Китая, до военного парада 1 октября 1949 года в честь основания Китайской Народной Республики. На это время Китай превратился в арену непримиримой, кровопролитной борьбы императрицы Цыси и реформатора Кан Ювэя, революционера Сунь Ятсена и защитника старых устоев Юань Шикая, Мао Цзэдуна, лидера Коммунистической партии Китая, и Чан Кайши, предводителя партии Гоминьдан. В книге рассказывается об основоположницах движения за женскую эмансипацию в Китае, о героизме китайского народа. Текст сопровождают снимки важнейших исторических документов, изображения флагов и знамен, карикатуры и газетные публикации того времени.

Страшные события, описанные в книге "Восстанавливая Небо и Землю", предваряли не менее жуткие события XIX века. О них Чэнь Цзянь и Ван Циньшуан рассказывают в книге "Пробуждение спящего льва". Правители феодального Китая не хотели проводить реформы, это привело к ослаблению государства. Опиумные войны, интервенция, неравноправные договоры, восстания послужили пробуждению китайского народа, который не позволил погибнуть стране.

Никто не мог предсказать столь быстрое падение маньчжурской династии Цин в XIX веке, ведь XVII-XVIII века были эрой благоденствия в Поднебесной. "Золотой век Цин" - период правления императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна. Государство в эти годы отличалось высоким уровнем социального развития.

Об апогее имперского могущества нового времени издательство "Шанс" готовит следующую книгу серии - "От Канси до Цяньлуна: эпоха процветания" Чжоу Вэньцзюя. Она появится в книжных магазинах уже этой весной. Рядом с новинкой будет стоять и уже изданная книга - "Сияние Великой Мин" Жун Чжэня - о безразличных императорах, дипломатических миссиях и передовом флоте. В эпоху Мин (XIV-XVII вв.) появились неоконфуцианство, три классических китайских романа ("Троецарствие", "Речные заводи", "Путешествие на Запад"), национальный театр, новые технологии изготовления фарфора и другие ценности китайской нации.

Издательство "Шанс" планирует выпустить все книги серии "Блестящие эпохи в истории Китая" до конца этого года и представить их на книжной выставке non/fiction 2019.