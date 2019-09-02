Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады

Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы. Теперь он, согласно сайту парламента, числится в комитете Верховной рады по вопросам интеграции страны с Европейским союзом вместе с еще 8 депутатами.

Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва. Но Порошенко он подходит идеально, ведь его партия "Европейская солидарность" выступает именно за интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Однако руководить комитетом экс-президенту все же не дали, его возглавила его соратница Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, состав парламента был определен по итогам досрочных выборов, прошедших 21 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16 процента голосов, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13,05 процента, "Батькивщина" - 8,18 процента. Политическая сила самого экс-президента оказалась на четвертом месте (8,1 процента). Пятой партией, которой достались места в парламенте, стал "Голос" Святослава Вакарчука, набравший 5,82 процента голосов.