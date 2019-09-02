Новости

Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков 17:41
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией 17:21
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 17:07
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны 17:06
Сбербанк объявил о старте продаж "народных облигаций" 17:00
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области 16:55
"Лидеры России" спасли на вершине Эльбруса 17-летнего альпиниста 16:53
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября "рюмкой водки" 16:50
В Череповце вылетевшая на "зебру" иномарка насмерть сбила двух человек 16:45
СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле 16:38
Первый президент Крыма введен в кому после инсульта в Турции 16:37
Волонтеры оренбургского приюта, где погибли животные, отравились газом 16:25
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение 16:24
У США закончились авианосцы в Атлантике 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 17:58
Рубрика: В мире

Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы. Теперь он, согласно сайту парламента, числится в комитете Верховной рады по вопросам интеграции страны с Европейским союзом вместе с еще 8 депутатами.

Фото: facebook.com
Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва. Но Порошенко он подходит идеально, ведь его партия "Европейская солидарность" выступает именно за интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Однако руководить комитетом экс-президенту все же не дали, его возглавила его соратница Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Пушков усомнился в словах Порошенко о флаге Украины над Донецком

Напомним, состав парламента был определен по итогам досрочных выборов, прошедших 21 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16 процента голосов, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13,05 процента, "Батькивщина" - 8,18 процента. Политическая сила самого экс-президента оказалась на четвертом месте (8,1 процента). Пятой партией, которой достались места в парламенте, стал "Голос" Святослава Вакарчука, набравший 5,82 процента голосов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Премьер Грузии подал в отставку