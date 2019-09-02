Правительство Китая понимает, что Гонконг не должен стать "отрезанным ломтем"

Полный провал - так можно охарактеризовать инспирированную Западом мини-революцию в специальном административном районе (САР) Гонконге (в материковом Китае принято название Сянган). Попытка в очередной раз вызвать "праведный гнев" мирового сообщества действиями полиции по разгону "несогласных" и "протестующих" не увенчалась успехом. И это ввело в ступор как авторов беспорядков, так и подконтрольные им СМИ.

На протяжении почти трех месяцев толпа, состоящая в основном из лиц, не в полной мере определивших свое положение в обществе и в жизни, громила мегаполис, стремясь превратить Гонконг в инструмент давления на правительство Китая. Конечно, тех, кто агрессивно настроен, меньшинство, однако оно создает для города и его жителей огромные проблемы социально-политического, экономического и репутационного характера. Однако радикально настроенным участникам протестов реализовать задуманное не удалось.

В первую очередь потому, что правительство приняло правильное решение - изучить, как будут разворачиваться события. Вместо жесткого подавления протестов была выбрана активная наблюдательная позиция.

Центральное правительство Китая прекрасно понимает, что это не первая и не последняя атака, направленная на подрыв территориальной целостности страны и на расшатывание социальной обстановки. Поэтому те данные, которые были собраны в ходе беспорядков, носят поистине бесценный характер. В будущем они будут использованы для подавления повторения подобных действий в зародыше.

В Гонконге есть меньшинство - люди с неясными судьбами, которые не ассоциируют себя с континентальным Китаем. Поэтому глубокий анализ ситуации и меры определенного характера со стороны правительства необходимы. Так, например, уже много лет в школах специального административного района есть возможность вместо традиционного английского изучать общенациональный вариант китайского языка "путунхуа" (в Гонконге говорят на южном диалекте "гуандунхуа"). Прививается понимание единства нации, идеи отказа от устаревшего колониального мышления, от стремления к насажденным ценностям и поклонения перед Западом. Цели и менталитет тех, кто участвовал в агрессивных протестных действиях, - это ценности, присущие абсолютному меньшинству населения, ведь агрессия была направлена не на защиту и обеспечение собственных прав, а фактически против Китая как такового.

Момент возвращения Гонконга в лоно родины в 1997 году, после века пребывания британской колонией, а также принятие концепции "одна страна - две системы" стал моментом ликования для большинства граждан. Ведь гонконгцы помнят историю и то, как относились к ним колонизаторы, о запретительных надписях в парках и ограничениях в правах. Преклонение перед Западом в худшем его проявлении кануло в лету. Гонконгское общество сплотилось, но благодаря информационным и административным атакам Запада выявило тех, кто не смог реализовать себя в новую эру. Тех лиц, кто решил не стремиться к единому сообществу, а пошел к обрыву в неизвестность. Ведь эти прозападные протесты именно движение к хаосу. Положительная сторона заключается в том, что Китай решил не оставлять заблудшие души, не бросать их на произвол и не подавлять, а исправить создавшуюся ситуацию постепенно и с максимальной пользой для общества.

Негативные, казалось бы, события в Гонконге идут китайскому сообществу во благо. Правительство Китая и администрация Гонконга выступали с многократными призывами придерживаться закона, принципа "одно государство, две системы", остановить произвол, прекратить блокирование дорог и социально значимых объектов, разграбление магазинов и уничтожение собственности.

Захват административных зданий и блокирование полицейских участков и международного аэропорта дали полное понимание ситуации. Все было направлено на дестабилизацию обстановки в регионе.

В будущем, благодаря новым технологиям и решениям на базе искусственного интеллекта и "больших данных" (Big data), внедрения в системы городского видеонаблюдения, Китай станет еще безопаснее в плане предотвращения преступлений, чем сейчас. В США камеры наблюдения стоят на каждом углу уже десятки лет, и никто не воспринимает это иначе, чем средства обеспечения безопасности.

Между тем в социальных сетях будет усилен надзор над радикальными высказываниями и сообществами. При этом уже известно, что более 90 процентов негативных комментариев были присланы из западных стран, а не оставлены жителями Гонконга. Twitter и Facebook давно являются не просто соцсетями, а глобальными информационными платформами, инструментом огромного влияния и формирования общественного мнения. Блокирование аккаунтов, где подаются факты и мнения, отличные от западной информации, - это их излюбленный прием. Логичный способ борьбы с таким поведением - зеркальные меры. Бороться же с антикитайской пропагандой за рубежом можно лишь путем формирования позитивного имиджа и создания прочного и достоверного информационного поля. Для этого Китай активно налаживает связи со СМИ разных стран и формирует единую точку зрения по разным вопросам.

Информационная война для Китая - это состоявшийся факт на протяжении двух десятилетий. И КНР продолжает в этом процессе выигрывать. В первую очередь, не за счет фильтрации, блокирования и цензуры, как кричат об этом иностранные ангажированные СМИ, а за счет грамотной социальной политики и стремления к формированию собственных ценностей.

Правительство Китая понимает, что Гонконг не должен быть "отрезанным ломтем", где можно ставить эксперименты и держать китайских граждан, проживающих на этой сложной малой территории, в заложниках социальных беспорядков.

В свете грядущего 70-летия образования КНР ни одно информационно-политическое нападение не увенчалось успехом. Беспорядки в Гонконге в скором времени также прекратятся. Торговые трения обернутся для США и их адептов серьезными негативными последствиями, ведь при расширении открытости и проведении реформ Китай никогда не отказывался от модели повышения внутреннего потребления, где 1,4 миллиарда людей играют первостепенную роль, а достигнутые инновационные результаты дают гарантии независимости от внешнего мира.

Великая китайская стена сегодня - это достопримечательность. Китай открыт внешнему миру, но его открытость не означает слабость и свободу для атак в любом поле - как информационном, так и экономическом. Мир стремительно меняет полярность, и не видеть этого, пытаясь действовать по старым шаблонам, хоть и используя новые технологии, - это не просто близорукость, а откровенная слепота.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"