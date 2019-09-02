Предложено усилить наказание для нелегальных частных охранников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, увеличивающую санкции для фальшивых частных охранников: тех, кто работает без лицензии.

Настоящий частный охранник должен пройти обучение, сдать экзамены и получить специальное удостоверение. Только тогда у него появятся определенные полномочия, в том числе право на применение физической силы.

Но и требования к человеку со статусом частного охранника достаточно серьезные. У него не должно быть судимости за умышленные преступления. Ему надо пройти медкомиссию, которая признает его годным к частной охранной службе. И прочее, и прочее.

Из-за этого у некоторых представителей бизнеса срабатывает неправильная логика: мол, проще и дешевле нанять менее квалифицированного человека. Ему не только можно меньше платить. Но с ним также меньше бюрократической возни: частных охранников регулярно проверяют правоохранительные органы, а к простому человеку с дубинкой (по этой ошибочной логике) вопросов у надзора нет.

В итоге, например, в магазинах охранники числятся контролерами или администраторами. По статусу это обычные сотрудники, а, значит, могут обходиться без лицензий.

"На практике нередко функции частной охраны выполняют сотрудники служб контроля или безопасности различных организаций, - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Например, в торговых центрах за порядком в зале и на кассах нередко следят не лицензированные сотрудники ЧОПов, а сотрудники служб контроля. Данные лица выполняют охранную функцию, но она по сути никем не регламентируется и не контролируется. Между тем именно такие сотрудники нередко оказываются в эпицентре скандалов, связанных с применением насилия в отношении граждан, например покупателей магазина".

Казалось, бизнесом найдена лазейка? Нет. На самом деле, если на охранном посту оказывается человек без лицензии, это административное правонарушение. Наказать могут и самого нарушителя, и его начальников.

Однако, как подчеркивает Владимир Груздев, существующих санкций недостаточно, чтобы пресечь незаконную частную охранную деятельность.

"Законопроектом предлагается не только повысить штрафы за повторные нарушения, но и ввести обязательные работы для граждан и приостановление деятельности для юридических лиц", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России.

Согласно проекту, первый раз гражданина, незаконно занявшегося охраной, оштрафуют на сумму от 2,5 до 5 тысяч рублей. Второй раз штраф уже вырастет: от 5 до 10 тысяч рублей. Либо человека отправят на обязательные работы. Ему придется отработать в свободное время от 100 до 200 часов, например, красить заборы или подметать улицы.

Организацию, привлекшую на работу нелегальных охранников, в первый раз оштрафуют от 20 до 60 тысяч рублей. Второй раз будет грозить штраф от 65 до 100 тысяч рублей. Либо суд может приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.

Магазины, конечно, вправе брать в штат контролеров, администраторов и представителей других специальностей, но у таких сотрудников нет никаких полномочий. Контролер только наблюдатель, он может попросить человека о чем-то, например, показать содержимое тележки. Если человек откажется и пройдет мимо контролера, тот не вправе задерживать гражданина. В отличие от охранника с лицензией.

У официальных частных охранников полномочий больше. Они вправе применить силу, но только в строго определенных законом ситуациях. Частные охранники обязаны действовать очень осторожно, чуть перестараются - попадут под статью. Охранник не может обыскивать человека или проводить разбирательство, но вправе задержать гражданина до приезда полиции.

Так что если есть подозрения, что посетитель магазина решил не покупать, а украсть что-то, частная охрана вполне полномочна остановить его на выходе и ждать полицейских.