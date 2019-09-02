Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, объявивший в Facebook об уходе с нынешнего поста, заявил, что считает свою миссию выполненной.

По его словам, задачей было создать стратегические рамки для развития страны. "Стратегические рамки развития созданы, внедрены. И соответственно, я принял решение об уходе с должности, так как считаю, что свою миссию на этом этапе выполнил", - отметил он.

При этом Бахтадзе остается в числе руководства правящей партии "Грузинская мечта".

Кто придет на смену Бахтадзе, должно стать известно 3 сентября после заседания политсовета "Грузинской мечты". Ранее ходили слухи, что снова занять этот пост может Бидзина Иванишвили, основатель партии, однако в "Грузинской мечте" такую информацию опровергли.

Сейчас в числе вероятных кандидатов на должность главы кабинета называют министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарию, отставки которого требовали в июне протестующие, недовольные жестким разгоном демонстрации перед парламентом, когда пострадали более 200 человек. Оппозиция уже заявила, что назначение Гахария станет "плевком в лицо грузинского общества".

Еще один кандидат - министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили