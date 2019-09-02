Прогноз: Объем российско-китайской торговли достигнет 110-115 миллиардов долларов по итогам 2019 года

Торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин дал прогнозы по результатам торговли между Россией и Китаем в 2019 году. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По его словам, также стабильно растет двустороннее инвестиционное взаимодействие.

"Объем накопленных в России китайских инвестиций уже достиг 11 миллиардов долларов, российских в Китае - миллиарда долларов", - сообщил торгпред.

Он добавил, что при обслуживании торгово-экономического сотрудничества Россия и Китай все больше пользуются национальными валютами.

"Доля нацвалют во взаиморасчетах достигла 17,5 процента и продолжает расти", - отметил Инюшин.