Прогноз: Объем российско-китайской торговли достигнет 110-115 миллиардов долларов по итогам 2019 года

Объем российско-китайской торговли по итогам 2019 года достигнет 110-115 миллиардов долларов. С таким прогнозом в интервью информационной службе мобильного приложения "Россия-Китай: главное" выступил торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.
Торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин дал прогнозы по результатам торговли между Россией и Китаем в 2019 году. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По его словам, также стабильно растет двустороннее инвестиционное взаимодействие.
"Объем накопленных в России китайских инвестиций уже достиг 11 миллиардов долларов, российских в Китае - миллиарда долларов", - сообщил торгпред.
Он добавил, что при обслуживании торгово-экономического сотрудничества Россия и Китай все больше пользуются национальными валютами.
"Доля нацвалют во взаиморасчетах достигла 17,5 процента и продолжает расти", - отметил Инюшин.