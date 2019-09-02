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02.09.2019 10:18
Рубрика: Экономика

Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе

Текст: Екатерина Ясакова

Прогноз развития экономики России будет рассчитываться по новой системе. Эту практику уже использует Минэкономразвития. В ведомстве ранее уменьшили количество сценариев, при которых учитываются факторы макроэкономики, с трех до двух.

Вместо базового, целевого и консервативного теперь обозначены только базовый и консервативный прогнозы, формулировки которых претерпели некоторые изменения.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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По новой системе начали прогнозировать еще в 2018 году, после выхода нового майского указа президента Владимира Путина. Три сценария учитывались в прогнозе на 2018-2020 годы, но уже прошлой осенью в ведомстве выпустили документ, где остались только два сценария. Прогноз до 2024 года был рассчитан уже по новой системе.

Целевой сценарий отражал реальные показатели социально-экономического развития, достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях.

Как уточняет издание РБК, которое приводит эту информацию, отказ от целевого сценария подразумевает составление желаемого прогноза. Ранее же прогноз представлял собой независимую оценку ведомства.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
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