Как пояснили "РГ" в ведомстве, в ней предлагается сохранить три основных направления: доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и совершенствование госсистемы медико-социальной экспертизы.

"Доступная среда" начала работать в 2011 году. Если в 2013 году в ее реализации участвовали только 12 регионов, то с 2014 года - уже 75, в 2018 году - 81 регион. За 8 лет на создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями только из федерального бюджета направлено 10,5 миллиарда рублей.

Деньги расходовались не только на обеспечение физической доступности различных объектов, но и на предоставление услуг в доступном для инвалидов формате. В том числе на предоставление сурдоперевода при оказании услуг, установку аудиологических контуров для инвалидов по слуху; предоставление информации крупным контрастным шрифтом или шрифтом по Брайлю, аудио- и видеодублирование для инвалидов по зрению, создание для них адаптированных версий сайтов и приложений.

Важное направление программы - создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в школах, детсадах и организациях дополнительного образования. Из федерального бюджета на это было направлено 11,5 миллиарда рублей.