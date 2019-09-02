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02.09.2019 20:34
Рубрика: Общество

Расписание перемен

Программа "Доступная среда" будет продлена до 2025 года
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Действие программы "Доступная среда" могут продлить до 2025 года. Ее обновленную версию минтруд разместил для общественного обсуждения.

Как пояснили "РГ" в ведомстве, в ней предлагается сохранить три основных направления: доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и совершенствование госсистемы медико-социальной экспертизы.

"Доступная среда" начала работать в 2011 году. Если в 2013 году в ее реализации участвовали только 12 регионов, то с 2014 года - уже 75, в 2018 году - 81 регион. За 8 лет на создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями только из федерального бюджета направлено 10,5 миллиарда рублей.

Фото: iStock
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Деньги расходовались не только на обеспечение физической доступности различных объектов, но и на предоставление услуг в доступном для инвалидов формате. В том числе на предоставление сурдоперевода при оказании услуг, установку аудиологических контуров для инвалидов по слуху; предоставление информации крупным контрастным шрифтом или шрифтом по Брайлю, аудио- и видеодублирование для инвалидов по зрению, создание для них адаптированных версий сайтов и приложений.

Важное направление программы - создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в школах, детсадах и организациях дополнительного образования. Из федерального бюджета на это было направлено 11,5 миллиарда рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Господдержка инвалидов
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