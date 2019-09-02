Прокуратура Кореи потребовала посадить на пять лет капитана из России

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить 42-летнего капитана из России к пяти годам тюрьмы за таран моста в Пусане. Как считает обвинение, капитан управлял судном в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, инцидент произошел 28 февраля этого года в Пусане. В ходе маневра российский сухогруз SeaGrand водоизмещением 5998 тонн врезался в крупный городской мост Кванан. Как установила в ходе проверки полиция, капитан судна был в состоянии алкогольного опьянения. Сам капитан это отрицает, говоря, что выпил "из-за стресса" уже после аварии, а в момент происшествия был трезвым.

Установлено, что во время выхода из бухты судно задело две пришвартованные в порту яхты и баржу, нанеся им серьезные повреждения. Инцидент привлек большое внимание корейских СМИ и общественности, так как произошел днем, когда по мосту было оживленное движение.

Как заявили в ходе слушаний представители обвинения, видео и аудиозаписи из рубки судна показывают, что капитан был в состоянии алкогольного опьянения. "Но обвиняемый постоянно пытается все представить как следствие действия внешних факторов и не демонстрирует раскаяния в содеянном", - заявили представители прокуратуры, потребовав приговорить капитана судна к пяти годам лишения свободы.

Адвокат капитана заявил, что они признают факт аварии и нанесение ущерба, но настаивают, что обвиняемый не был в состоянии алкогольного опьянения в момент управления судном, а выпил после инцидента. Обвинения в попытке бегства с места происшествия были также отвергнуты. "Капитан лишь пытался отвести судно в безопасное место", - заявил адвокат.

Сам обвиняемый извинился перед корейцами. "Я очень сожалею и прошу прощения за тот ущерб, который понес город и его жители из-за этого происшествия. Я глубоко раскаиваюсь", - сказал он в ходе слушаний. Ожидается, что прения сторон состоятся 24 сентября, и в тот же день суд может вынести приговор по громкому делу.

Отметим, что ремонтные работы на мосту Кванан продлились несколько недель, но они носили косметический характер. Как было установлено, судно SeaGrand задело мост, когда уже была дана команда "полный назад", но по инерции груженое судно продолжило движение вперед еще некоторое время. Очевидно, что капитан не рассчитал это. На ремонт моста Кванан было потрачено несколько сот тысяч долларов. Судно власти Кореи конфисковали.