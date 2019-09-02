Путин наградил зампреда ЦИК Булаева и замминистра финансов Сторчака

Президент подписал указ о награждении.

В частности, глава государства отметил заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил академик РАН Валерий Чиссов - за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Почета награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" замминистра финансов Сергей Сторчак.