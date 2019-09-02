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02.09.2019 10:32
Рубрика: Власть

Путин подчеркнул важность битвы на Халкин-Голе

Текст: Кира Латухина

Одним из самых ярких событий общей истории России и Монголии стала победа над японскими войсками на реке Халхин-Гол, заявил президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в интервью монгольской газете "Одрийн сонин".

Владимир Путин посетит Монголию и Дальний Восток

"Исторически и географически Россия и Монголия не просто близкие соседи. Народы наших стран объединяют тесные и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении", - отметил Путин.

"Одним из самых ярких, знаковых событий нашей общей истории стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин-Гол", - подчеркнул глава государства. 12 марта 1936 года СССР и Монгольская Народная Республика подписали Протокол о взаимопомощи. Бои шли с 20 августа по 16 сентября 1939 года, и красноармейцы вместе с монгольскими воинами разгромили захватчиков и отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии.

"Победа на Халхин-Голе имела большое военно-политическое значение", - отметил Путин. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году и замедлила ее вступление во Вторую мировую войну. "Это позволило советскому руководству уже в конце 1941 года перебросить на запад страны части и соединения, которые впоследствии сыграли важную роль в битве под Москвой", - уточнил российский лидер.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Высоко оценил Путин и помощь Монголии в годы Великой Отечественной войны. Монгольские граждане пересылали советским бойцам теплые вещи, продовольствие, передавали лошадей, собрали средства на танковую колонну "Революционная Монголия" и истребительную эскадрилью "Монгольский арат".

Российский президент рассчитывает, что в мае 2020 года глава Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах в Москве по случаю 75 летия Победы.

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