Путин прилетел в Монголию

Новости

Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 19:35
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 19:20
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 19:12
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 18:57
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 18:55
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 18:49
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 18:48
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков 17:41
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией 17:21
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 17:07
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны 17:06
Сбербанк объявил о старте продаж "народных облигаций" 17:00
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области 16:55
"Лидеры России" спасли на вершине Эльбруса 17-летнего альпиниста 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 19:00
Рубрика: Власть

Путин прилетел в Монголию

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию. Его самолет приземлился в международном аэропорту Чингисхан в Улан-Баторе.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

На завтра у российского лидера запланированы переговоры с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой сначала в формате тет-а-тет, а потом в широком составе. Ожидается, что по итогам будет подписан солидный пакет документов, в числе которых - новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

Путин поздравил Мирзиёева с национальным праздником

В графике Путина на этот день также запланирована беседа с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

В ходе своего визита президент России также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В частности, Путин вместе с Баттулгой возложит венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступит на торжественном приеме, посвященном этому событию.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку