Путин прилетел в Монголию

Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию. Его самолет приземлился в международном аэропорту Чингисхан в Улан-Баторе.

На завтра у российского лидера запланированы переговоры с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой сначала в формате тет-а-тет, а потом в широком составе. Ожидается, что по итогам будет подписан солидный пакет документов, в числе которых - новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

В графике Путина на этот день также запланирована беседа с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

В ходе своего визита президент России также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В частности, Путин вместе с Баттулгой возложит венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступит на торжественном приеме, посвященном этому событию.