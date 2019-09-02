Какова была роль СССР в событиях 1938-1939 годов?

Вынужденная позиция стороннего наблюдателя. СССР, как и Франция, был гарантом суверенитета Чехословакии. Во время Судетского кризиса СССР предлагал военную помощь чехам, предлагал собрать конференцию государств, противостоящих агрессорам (заявление Литвинова 21 сентября 1938 г.), предлагал военный союз Англии и Франции. Реакции на эти заявления или не было вовсе или она была "выжидательной". Во время Мюнхенского сговора СССР просто проигнорировали.

Причин такого поведения Запада несколько.

Они не верили в серьезность намерений Сталина, считали это просто словами, "пиаром". Как обстояло на самом деле - сейчас узнать невозможно. В 1942 г. Сталин говорил Черчиллю, что был готов выставить в случае войны с Германией в 1938 г. "300 дивизий", но даже 22 июня 1941-го на советско-германской границе было только 186 дивизий. Информации о разработке серьезных планов войны в СССР в 1938 г., насколько я понимаю, не имеется.

Cтраны Восточной Европы ненавидели СССР и считали "советскую защиту" опасней немецкой агрессии. Особенно плохими были отношения с Польшей

Западные страны вообще не верили в военную силу СССР, особенно после того, как армия и ВПК "потерпели поражение от НКВД" в ходе Большого террора 1937-го. И дело было даже не в казнях высшего начсостава, директоров заводов, арестах конструкторов. Просто на этом фоне армия была парализована страхом. Возможно, понимание, что в таком виде воевать невозможно, и стало одной из причин прекращения террора в 1938 г. Огромные усилия для развития армии и ВПК были сделаны в 1939-1941 гг. Но это было уже потом...

Наконец, страны Восточной Европы ненавидели СССР и считали "советскую защиту" опасней немецкой агрессии. Особенно плохими были отношения с Польшей. Тут продолжалась традиция, идущая из Средних веков. И поляки побывали в Москве (самозванец), и Россия почти 150 лет владела Варшавой. Потом была Советско-польская война 1920 г. Кстати, в ходе этой войны министр иностранных дел Керзон предложил границу СССР-Польши практически ту самую, какая была намечена в "тайных протоколах" к Пакту. Совпадение неслучайное, соответствовало "этнической границе" между поляками и украинцами. Но в 1920-м Польше удалось удержать Западную Украину.

В 20-е-30-е гг. Польша и СССР сохраняли максимально враждебные отношения. При этом Польша ориентировалась на Францию, но после прихода Гитлера к власти стала его союзником, а в 1938 г. даже урвала "свой кусок" Чехословакии (Тешинская область).

Понятно, что ни СССР не желал ввязываться в войну с Германией "за Польшу", ни Польша никогда не пустила бы на свою территорию Красную Армию "для защиты от немцев". СССР пришлось бы воевать "за Польшу" против Польши!

В течение 1939 г. в Москве тянулись вялые переговоры между военными делегациями СССР и Англии-Франции, но при таких исходных позициях "союзников" они поневоле были похожи на переливание из пустого в порожнее. Правда, договор - пусть только на бумаге - между СССР, Англией и Францией мог бы психологически парализовать Германию, если не Гитлера, то хотя бы его генералов, для которых фраза "война НА ДВА ФРОНТА" была главным кошмаром после 1914 года. Но степень взаимного недоверия СССР и западных стран была такой, что даже этот вариант стал невозможным. Если Запад не верил Сталину, то Сталин тем более не верил капиталистическим странам: считал, что они хотят направить агрессию Гитлера на СССР. И хотя гарантии, которые Англия и Франция дали Польше, явно говорили об обратном, на Сталина эти бумажки впечатления не произвели. Он был уверен, что по-настоящему западные страны воевать с Германией не будут (кстати, один из популярных мемов во Франции 1939 г. - "мы не хотим умирать за Данциг"), зато СССР придется для них таскать "польские каштаны" из огня войны. Это в его планы никак не входило.

Понимая, что при нападении Германии на Польшу у СССР и Третьего рейха появится общая граница, Сталин думал о том, куда дальше двинет войска Гитлер - на Запад или на Восток. Поэтому ему был необходим пакт с немцами. Формальные переговоры с Западом имели смысл: повышали в глазах Гитлера "товарную стоимость" договора с СССР. Ну и кроме того, Гитлер (а никак не Запад!) мог дать СССР возможность территориальных приобретений. Поэтому параллельно официальным "разговорам с Западом" СССР в апреле-августе 1939-го вел с нарастающей интенсивностью закулисные контакты с Германией, причем инициатива все время шла от немцев, а Сталин, в соответствии со своим образом, усмехался в черные усы и покуривал трубку. Знаковым моментом стало увольнение Литвинова с поста наркома иностранных дел (3 мая) и замена его Молотовым. Литвинов был убежденным противником Германии, сторонником союза с Западом и (важно для немцев!) евреем. Переговоры шли, но по мере приближения "часа "плана Вайс" (план нападения на Польшу) Гитлер от нетерпения перешел в галоп - в Москву из Берлина летели телеграммы, в том числе "лично от фюрера"...

Если Запад не верил Сталину, то Сталин тем более не верил капиталистическим странам

И вот 23 августа пакт подписан. Еще неделя последних переговоров Германии с Западом, отказ Запада "слить Польшу" и 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Так слабость Запада, взаимное недоверие Запада и Востока создали "идеальный бульон" для вирусов агрессии. Единственным политиком тех лет, который ясно знал чего он хочет, был Гитлер. Он реализовывал свою Сверхценную Идею ("Мировое господство арийской расы посредством Войны") и как самонаводящаяся ракета летел к этой самоубийственной Цели. А в результате в Европе и правда возник "Новый порядок", только совсем не тот, о каком мечтал Гитлер.