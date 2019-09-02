Фестиваль циркового искусства стартует на бульварах Москвы 14 сентября

В середине сентября известные артисты цирка будут выступать прямо под открытым небом на бульварах Москвы. Фестиваль приурочен к 100-летнему юбилею перехода цирков под крыло государства.

Так, 14 и 15 сентября на столичных бульварах со своими лучшими номерами выступят воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, клоуны, мимы и фокусники. По словам и.о. генерального директора "Росгосцирка" Владимира Шемякина, которые приводит портал мэра столицы, советская и российская цирковые школы являются лучшими в мире, поскольку поддерживают высокие стандарты качества, следуя вековым традициям. "Для фестиваля была подготовлена специальная юбилейная программа, а выступления артистов подарят хорошее настроение всем зрителям, - подчеркнул Шемякин. - На каждой площадке, помимо выступлений и встреч с артистами, будут мастер-классы, традиционные лакомства и многое другое.

Завершится фестиваль грандиозным шоу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Здесь пройдут выступления известных циркачей, звезд эстрады и многое другое.

Напомним, что в конце августа 1919 года Совет народных комиссаров подписал декрет "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки в России стали государственными. К слову, это стало отправной точкой стремительного роста мастерства артистов. И менее чем через десять лет, в 1927 году, в столице открыли Государственное цирковое и эстрадное училище, которое сейчас носит имя известного клоуна М.Н. Румянцева.