В Центральном доме кино состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля "Будем жить". Прошла она как раз накануне крупной даты - старейший киновуз страны ВГИК отпраздновал свое 100-летие.

Гостями вечера не случайно стали многие выпускники ВГИКа разных лет, и каждый из них говорил теплые и сердечные слова в адрес своей alma mater. Евгений Герасимов, Владимир Малышев, Владимир Хотиненко, Александр Котт, Виктор Ман, Зинаида Кириенко, Владимир Фенченко, Александр Рапопорт, Владимир Алеников, Вера Суменова, Светлана Коркошко, Екатерина Головня, Игорь Клебанов и другие - им есть, что вспомнить и рассказать про ВГИК и его выпускников.

"Девиз фестиваля - "Сохраняя лучшее, думать о будущем". Мне кажется, очень важно не забывать великие традиции культуры и истории нашего народа, нашего кинематографа. Огромное спасибо всем педагогам ВГИКа, Высших курсов, которые учат и помогают развиваться нашему молодому кино. Побеждайте, любите зрителя и тех, о ком вы снимаете кино!" - сказал президент фестиваля Евгений Герасимов.

Приз Президента кинофестиваля получил ректор ВГИК Владимир Малышев - награда приурочена как раз к юбилею вуза: "Эта награда поможет нам самим работать бодро и весело. Здесь сидят мастера - слава нашего института: Владимир Хотиненко, Игорь Клебанов, Александр Котт, Виктор Ман, выпускница ВГИК Зинаида Михайловна Кириенко. Дорогие друзья, мы прислушиваемся к девизу фестиваля и хотим вас заверить - ВГИК будет жить", - сказал, получая награду Владимир Малышев.

Затем три жюри - основного конкурса, а также - документальных и короткометражных киноработ - вручили свои призы. Лучшим полнометражным фильмом названа лента "Битва" режиссера Анара Абассова, которая как раз вышла в прокат в прошлый четверг. Примечательно, что награда совпала с днем рождения режиссера и генерального продюсера фильма Алексея Учителя. Алексей Ефимович сейчас снимает свой новый фильм "47", посвященный Виктору Цою, и поэтому не был ни на премьере "Битвы" в Москве (прислал видеообращение), ни на церемонии закрытия фестиваля, где чествовали работу его ученика. Лучшим документальным фильмом стала работа Ольги Аверкиевой, рассказывающая о психологических состояниях разных людей - "Вырваться. История любви". Лучшим короткометражным фильмом названа комедия "Камбэк" Евгения Корчагина, жестко высмеивающая проблемы современного кинопроцесса.

"Я хочу поздравить организаторов, участников и зрителей фестиваля. Это ведь не просто слова - "Будем жить". Я сегодня узнал историю: великий режиссер Орсон Уэллс, разговаривая с Брижит Бардо, сказал: "Кино - это превосходная штука, чтобы дразнить жизнь". И в этом смысле программа фестиваля абсолютно соответствует этой фразе - она невероятно разнообразна и интересна, поэтому смотреть ее и определять победителя для нас было очень приятным занятием", - сказал со сцены Владимир Хотиненко, председатель конкурса полнометражного игрового кино фестиваля.

"У нас была большая программа - мы посмотрели 35 коротких фильмов, и я хочу поблагодарить за работу своих коллег, была возможность пообщаться, посмотреть и оценить кино с разных сторон. "Будем жить" - это очень важная фраза, и она звучала в нашем великом фильме "В бой идут старики", когда Скворцов, направляя свой самолет на немецкие поезда и идя на гибель, крикнул: "Будем жить". Это реплика звучит очень ярко, но за ней стоит большой смысл. Поэтому я думаю, что это фестиваль не только о радостном, светлом, духоподъемном кино, но еще и о кино про жизнь", - сказал режиссер Александр Котт, председатель конкурса короткометражного игрового кино фестиваля.

Нужно сказать, что "Битва" в номинации "Полнометражное игровое кино" совсем немного опередила ленту "Бык" режиссера Бориса Акопова. Эта работа получила Приз Председателя жюри и специальный диплом за "Лучший актерский ансамбль". А "Битве" вручили специальный диплом "За лучшую операторскую работу" (оператор Александр Демьяненко). Второе место в основном конкурсе получил фильм "Странники терпенья" режиссера Владимира Аленикова. Третье - картина "Молодое вино", режиссер Петр Олевский.

В номинации "Короткометражное игровое кино" также наградили фильмы "Болванка" Никиты Власова (второе место) и "Топливо" режиссера Михаила Архипова (третье место). Жюри также вручило 6 дипломов. "За физическое изображение совести в кино": фильм "Белым по черному", режиссер Антон Мамыкин; "Просто о главном": фильм "Ракушка", режиссер Анна Озар; "За убедительность в изображении правды": фильм "Путешествие в Париж", режиссер Мария Полякова; "За умение сделать невидимое видимым": фильм "Гармония", режиссер Евгений Сангаджиев; "За бережное отношение к памяти": фильм "Мамины шпильки", режиссер Татьяна Федоровская; "За искренность и любовь к своим героям": фильм "Бабочки летают зимой", режиссер Яна Алекперова.

Среди документальных фильмов второе место заняла картина "Хроники ртути", режиссеры Бен Гез, Александра Кулак; третье - "Юра музыкант", режиссер Павел Селин. Специальный диплом в этой номинации присудили Юрию Ермолину за операторскую работу в фильме "Отец Байкал" (режиссер Марина-Мария Мельник). Еще один специальный диплом "За гуманистический рассказ о стремлении героя преодолеть свою болезнь и быть достойным членом общества" - режиссеру фильма "Сильная доля" Вадиму Воронцову.

Специальные призы вручили представители Правительства Москвы. Департамент главного управления и контроля отметил работу Дмитрия Давыдова "Нет Бога, кроме меня". Документальный фильм "Сильная воля" режиссера Вадима Воронцова получил приз от Департамента образования и науки. В категории короткометражного кино Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы была награждена короткометражная картина "Формат бабочки" режиссера Любови Князевой, где очень необычно показана столица. Завершением вечера стал специальный показ фильма "Команда мечты" режиссеров Филиппа Абрютина и Максима Зыкова. Лента также вышла в прокат 29 августа.