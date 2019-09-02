Как обеспечат прозрачность выборов 8 сентября

До выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября, осталось совсем немного времени. Чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным, общественники и городские власти активно ведут подготовку корпуса наблюдателей, организуют видеонаблюдение на участках и обеспечивают контроль за голосованием на дому. Об этом журналистам рассказали в ходе брифинга, проведенного Общественным штабом по контролю за выборами в Мосгордуму в столичной Общественной палате.

Как отметили в штабе, количество заявок на работу наблюдателями в этом году поступило рекордное. Обучение прошли уже почти 4 тысячи человек. Средний возраст наблюдателя - 28 лет. При этом самому пожилому наблюдателю исполнилось 87. Обучение еще не закончено, и, как полагают общественники, число наблюдателей к выходным возрастет до 4,7 тысячи.

Что касается видеонаблюдения, то в день выборов его организуют практически на всех избирательных участках. "У нас 3611 участков будут задействованы на выборах в Мосгордуму. Видеонаблюдения не будет только на 209", - сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов. Камер не будет там, где их не должно быть по закону - в больницах, диспансерах, СИЗО и некоторых военных частях, где действует режим секретности. Однако наблюдатели, причем не только от Общественной палаты, но и от партий и кандидатов, на эти участки будут допущены и направлены. Для них в ближайшую субботу проведут отдельный инструктаж.

К выборам число наблюдателей возрастет до 4,7 тысячи человек

Всегда вопросы вызывало голосование на дому. Не получится ли так, что члены избирательных комиссий просто укажут больному или пожилому человеку, где поставить галочку? Общественный контроль как раз для того и существует, говорилось на брифинге, чтобы исключить подобные случаи. "Каждый участник избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели могут записаться и прибыть вместе с членами УИК в квартиру голосующего. Но попасть в помещение можно только с согласия самого жильца. Это касается и представителей СМИ", - рассказал Ермолов.

Попросить проголосовать на дому москвичи, по его словам, могут до 14.00 самого дня выборов. Участвуют в процессе при этом не только наблюдатели, но и работники соцзащиты. "К нам уже обращается большое количество маломобильных граждан для оказания содействия в сборе и передачи заявлений в участковые избирательные комиссии", - сообщил руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян. Что касается комплексов обработки избирательных бюллетеней (КИОБ), то они будут использоваться в большей части округов. Всего применить готовятся 1978 КОИБов образца 2017 года.

Часть жителей столицы уже отдали свой голос в рамках досрочного голосования. Оно завершится в ближайшую субботу в 14.00. Пока проголосовало почти 7 тысяч человек. Как отмечают в Мосгоризбиркоме, сильно эта цифра скорее всего не возрастет. Такая невысокая активность говорит как раз о том, что сейчас действительно голосуют только люди, которые по уважительным причинам не могут прийти на участки в воскресенье. В первую очередь это члены участковых избирательных комиссий, которые работают в день голосования, а также сотрудники служб, обеспечивающих работу ТИКов и УИКов. Есть среди них и те, кто уезжает из Москвы в отпуск или в командировку либо ложится на лечение. "Мы рекомендуем брать с собой подтверждающие документы, чтобы не было разночтений. Уезжает человек в отпуск - значит, у него есть билеты. Собирается госпитализироваться - значит есть направление в стационар", - советует Ермолов.