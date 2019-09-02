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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Лодки-драконы" удивят москвичей

Китай проведет в столице России крупнейший за последние годы фестиваль
Текст: Виктор Авдеев
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
В Москве с 13 по 15 сентября пройдет Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.

Как отметил полномочный министр посольства КНР в РФ, сопредседатель оргкомитета фестиваля Фань Сяньжун, предстоящий фестиваль будет отличаться от предыдущих культурных мероприятий в первую очередь своими масштабами и богатством программы.

На ВДНХ неподалеку от знаменитого фонтана "Каменный цветок" и площади Промышленности построят туристическую деревню для фестиваля "Китай: великое наследие и новая эпоха". Ее для посетителей организуют туристические компании Китая, которые создадут единую экспозицию, иллюстрирующую туристические ресурсы и возможности Поднебесной. Все павильоны будут выдержаны в единой стилистике фестиваля. Рядом разместится главная сцена.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Будем жить"
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Возле Дома культуры ВДНХ проведут мастер-классы по традиционной китайской живописи гохуа, каллиграфии, вырезанию фигурных узоров на бумаге, изготовлению сладостей, по рисованию на стекле и фарфоре и т.д. Здесь же всех желающих обучат игре го - древнекитайской настольной стратегии. Кроме того, на территории ВДНХ будет действовать фуд-корт с традиционной китайской едой и экзотическими деликатесами, рынок китайских товаров, пройдет фестиваль китайских фонарей, будут организованы зона театральных выступлений, лектории, фотовыставки, зона "Наука и образование" и многое другое. Особенно зрелищными обещают быть выставка "Китай в миниатюре" и соревнования на "драконьих лодках".

Гости фестиваля смогут также увидеть театральные акробатические выступления и посетить различные кулинарные мастер-классы, будет работать ярмарка достижений китайской культуры, а вечером мероприятие завершится праздничным фейерверком. По ожиданиям организаторов, фестиваль посетят более миллиона человек.

"Фестиваль станет крупнейшим мероприятием, проводимым Китаем в Москве в последние годы. Столица активно развивает отношения с китайскими городами, у нас реализовано множество двусторонних проектов. Мы со своей стороны также организуем фестивали и мероприятия различного формата в Китае. Для нас большая честь провести в Москве столь масштабное мероприятие. Надеюсь, что оно будет не единичным и мы сможем превратить фестиваль в традиционный", - сказал заместитель руководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Евгений Дридзе.

Фестиваль циркового искусства стартует на бульварах Москвы 14 сентября

На 13 сентября намечена и деловая программа: бизнес-форум "Цифровая экономика - развитие без границ", посвященный российско-китайскому деловому сотрудничеству. Его проведут на площадке отеля "Хаятт Ридженси Петровский Парк". Одной из ключевых тем дискуссии станут цифровые инновации в индустрии туризма. В рамках деловой программы пройдут автошоу китайских производителей и семинар по вопросам доступа продукции китайского автопрома на российский рынок. Также планируется выставка-продажа китайских продуктов питания и товаров народного потребления.

Под эгидой фестиваля уже прошло несколько бизнес-мероприятий. Открытая конференция "Цифровые технологии в туризме. Новые возможности - новые риски" состоялась в июле в "Свиссотель Красные холмы", вторая конференция на тему "Цифровые технологии Китая и России - возможности взаимной интеграции" прошла в НИУ ВШЭ в августе. Одна из главных задач организаторов - предложить представителям российского и китайского бизнеса коммуникационную площадку, широкое и качественное пространство для дискуссий и дальнейшего сотрудничества.

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