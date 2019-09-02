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02.09.2019 20:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первоклашек миллион

Дмитрию Медведеву доложили о готовности школ к новому учебному году
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
К началу учебного года свои двери открыли более 170 новых школ. До конца года планируется ввести в строй еще более 200 общеобразовательных учреждений.
Колледж, который посетил глава правительства, имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки. Фото: РИА Новости Колледж, который посетил глава правительства, имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки. Фото: РИА Новости
Колледж, который посетил глава правительства, имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки. Фото: РИА Новости

В первый день нового учебного года премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Красногорск в местный государственный колледж, на базе которого при участии "Ростелекома" был создан IT-колледж, где ведется подготовка специалистов среднего звена по рабочим профессиям, переподготовка высококвалифицированных специалистов в сфере оказания телекоммуникационных услуг, обеспечения кибербезопасности.

Особенность обучения в IT-колледже в повышенной доле практики - до 65 процентов времени оно проходит непосредственно на рабочих местах будущего трудоустройства выпускников.

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Когда учащиеся колледжа имеют перспективы для трудоустройства, это правильно, считает глава правительства. "Это вообще для среднего профессионального образования важнейшая тема - связь между работодателем и учебным заведением, - уверен он. - Когда ее нет, это просто бессмысленно готовить - люди приходят, говорят: он ничего не умеет".

А учащиеся красногорского колледжа умеют многое. Например, Дмитрий Медведев ознакомился с методикой преподавания виртуальной и дополненной реальности. С помощью VR-шлема ему продемонстрировали программу для изучения структуры скелета человека, принципов работы костей и всей мышечной системы. "На всех скелетов не напасешься", - оценил премьер такие возможности.

В колледже глава правительства провел селекторное совещание с регионами по вопросу строительства новых школ и дошкольных учреждений. "Хотел бы поздравить всех школьников, студентов, преподавателей, родителей с началом учебного года, - обратился он ко всем, непосредственно причастным к Дню знаний. - Отдельно хочу поздравить ребят, которые сегодня в первый раз сядут за парту. Это почти два миллиона первоклассников".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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С мест премьеру рассказывали о невероятных количествах первых классов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов представил новый лицей, в котором 11 первых классов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил о школе с 13 первыми классами.

"Это первый "М" что ли получается? Если 11 первых классов", - не скрывал изумления Медведев.

"В рамках нацпроекта "Образование" была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на один миллион человек", - подчеркнул глава правительства.

Программа по созданию новых учебных мест реализуется совместными усилиями федерального центра и регионов с 2016 года. "В бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам были предусмотрены значительные средства - около 200 миллиардов рублей, - напомнил премьер. - За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых мест". А многие регионы занимаются этими вопросами самостоятельно, без привлечения федеральных денег.

Для среднего профессионального образования важнейшая тема - связь между работодателем и учебным заведением

К началу учебного года регионы успели ввести в строй более 170 новых учебных заведений, 58 построено с привлечением ресурсов госказны. "До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводится при федеральном финансировании, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Понятно, что они начнут свою работу уже в следующем году".

"Темпы хорошие, - констатировал глава правительства, - их надо придерживаться, имея в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ".

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