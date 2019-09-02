К началу учебного года свои двери открыли более 170 новых школ. До конца года планируется ввести в строй еще более 200 общеобразовательных учреждений.

В первый день нового учебного года премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Красногорск в местный государственный колледж, на базе которого при участии "Ростелекома" был создан IT-колледж, где ведется подготовка специалистов среднего звена по рабочим профессиям, переподготовка высококвалифицированных специалистов в сфере оказания телекоммуникационных услуг, обеспечения кибербезопасности.

Особенность обучения в IT-колледже в повышенной доле практики - до 65 процентов времени оно проходит непосредственно на рабочих местах будущего трудоустройства выпускников.

Когда учащиеся колледжа имеют перспективы для трудоустройства, это правильно, считает глава правительства. "Это вообще для среднего профессионального образования важнейшая тема - связь между работодателем и учебным заведением, - уверен он. - Когда ее нет, это просто бессмысленно готовить - люди приходят, говорят: он ничего не умеет".

А учащиеся красногорского колледжа умеют многое. Например, Дмитрий Медведев ознакомился с методикой преподавания виртуальной и дополненной реальности. С помощью VR-шлема ему продемонстрировали программу для изучения структуры скелета человека, принципов работы костей и всей мышечной системы. "На всех скелетов не напасешься", - оценил премьер такие возможности.

В колледже глава правительства провел селекторное совещание с регионами по вопросу строительства новых школ и дошкольных учреждений. "Хотел бы поздравить всех школьников, студентов, преподавателей, родителей с началом учебного года, - обратился он ко всем, непосредственно причастным к Дню знаний. - Отдельно хочу поздравить ребят, которые сегодня в первый раз сядут за парту. Это почти два миллиона первоклассников".

С мест премьеру рассказывали о невероятных количествах первых классов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов представил новый лицей, в котором 11 первых классов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил о школе с 13 первыми классами.

"Это первый "М" что ли получается? Если 11 первых классов", - не скрывал изумления Медведев.

"В рамках нацпроекта "Образование" была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на один миллион человек", - подчеркнул глава правительства.

Программа по созданию новых учебных мест реализуется совместными усилиями федерального центра и регионов с 2016 года. "В бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам были предусмотрены значительные средства - около 200 миллиардов рублей, - напомнил премьер. - За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых мест". А многие регионы занимаются этими вопросами самостоятельно, без привлечения федеральных денег.

Для среднего профессионального образования важнейшая тема - связь между работодателем и учебным заведением

К началу учебного года регионы успели ввести в строй более 170 новых учебных заведений, 58 построено с привлечением ресурсов госказны. "До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводится при федеральном финансировании, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Понятно, что они начнут свою работу уже в следующем году".

"Темпы хорошие, - констатировал глава правительства, - их надо придерживаться, имея в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ".