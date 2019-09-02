Модные показы в день города пройдут на ВДНХ

Показы модной одежды пройдут 8 сентября в рамках Дня города на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Коллекции модной одежды представят 15 дизайнерских домов из России и стран ближнего зарубежья, в том числе Казахстана, Армении, Узбекистана и других. Естественной и символичной декорацией к показам станет фонтан "Дружбы народов". Как ожидается, на подиум выйдут 150 моделей, которые в течение трех часов будут демонстрировать одежду.

Основная тема этого года - дружба народов, поэтому участники представят наряды, соединившие национальные традиции и современные модные тенденции.

Откроет показ в 19.00 бренд RUBAN из России, а завершит в 21.50 модели с одеждой от известного кутюрье Игоря Чапурина.

Посмотреть это зрелище смогут до полумиллиона человек. Вход на выставку и на показ мод будет бесплатным.