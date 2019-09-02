Молодые атомщики завоевали кубок "Года атомного футбола"

Новости

В КБР женщина сожгла 93-летнюю бабушку из-за 435 тыс рублей 12:32
Памфилова: Избирательная система готова к выборам на 98 процентов 12:22
Фестиваль циркового искусства стартует на бульварах Москвы 14 сентября 12:17
Чем удивила Лукашенко школа-новостройка в Минске 12:16
Лавров: РФ не получила от Запада ответа о моратории на размещение ракет 12:13
США построили подлодку без перископа 12:13
Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон 12:11
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего 12:10
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов 12:09
На Кубани нашли бросившую новорожденную дочь в больнице женщину 12:05
В Башкирии сотрудники завода спасли троих зайчат из лужи нефти 12:03
Барбашев договорился с клубом НХЛ "Сент-Луис" о новом контракте 11:58
В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек 11:45
В Челябинске осудили поставщика 20 килограммов наркотика 11:37
Тренер Порье: Мы собираемся прикончить Нурмагомедова в четвертом раунде 11:36
Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге 11:25
Экспедиция исследовала самую глубокую точку Баренцева моря 11:23
В Комсомольске открылась Инженерная школа 11:22
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра 11:20
В Норильске оштрафовали пилота посадившего вертолет во дворе дома 11:17
Форум "Город образования" привлек более тысячи международных экспертов 11:13
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover 11:01
Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо 10:56
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 11:29
Проект: В регионах

Молодые атомщики завоевали кубок "Года атомного футбола"

31 августа 2019 года на нововоронежском стадионе "Старт" состоялись финальные игры первого Турнира по мини-футболу "Год атомного футбола", посвященного 55-летию Нововоронежской АЭС и Дню города.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В турнире приняли участие сборные предприятий Нововоронежа, дворовые команды и гости города. Всего шесть команд: "Атомэнергопроект", "Атомэнергоремонт", "Молодые атомщики" (Нововоронежская АЭС), "Дружба" (дворовая команда), "Звезда" (сборная военной части по охране Нововоронежской АЭС) и приглашенная команда "Буран" (село Боево).

Чемпионат проходил по системе "все со всеми", победителя выявили по количеству побед и баллам за забитые мячи, острые атаки и т.д. В результате упорной борьбы первое место завоевала сборная "Молодых атомщиков", которые уступили лишь в одном поединке команде "Атомэнергопроекта".

Фото: Нововоронежская АЭС
Названы призеры спартакиады "Активное долголетие-2019"

"Этот турнир приобщает наших жителей и работников Нововоронежской АЭС к регулярным занятиям физической культурой и спортом, помогает им качественно и с пользой провести свой досуг, свое свободное время, а также напомнить, что Нововоронежская АЭС и Концерн "Росэнергоатом" - социальноориентированные предприятия", - отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Турнир "Год атомного футбола" проводится на грант, выигранный в конкурсе Фонда содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" ("АТР АЭС")*и состоит из двух частей. Первая - турнир для взрослых команд, вторая - детский Турнир городов расположения атомных электростанций. Детский турнир пройдет в Нововоронеже в октябре.

Фото: Нововоронежская АЭС
Открылась выставка лучших работ детского экологического форума

Напомним, Турнир "Год атомного футбола" прошел на Нововоронежском многофункциональном спортивном комплексе "Старт", построенном в рамках Соглашения, подписанного в 2012 году между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Воронежской области. Комплекс включает открытый стадион, крытый манеж, и несколько спортивных залов. Все это позволяет проводить спортивные соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.

*Фонд "АТР АЭС" создан с целью объединения совместных усилий АО "Концерн Росэнергоатом" и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежцы завоевали серебро футбольного чемпионата

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра
В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии