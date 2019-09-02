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02.09.2019 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Няня без запрета

Приставы забрали иск к актрисе Заворотнюк
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
2 сентября Никулинский райсуд столицы приступил к рассмотрению иска Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей.

Но представитель межрайонного отдела судебных приставов неожиданно, без всяких объяснений, заявил отказ от рассмотрения иска. И суд принял этот отказ без проволочек. Таким образом, как сообщили в пресс-службе суда, "производство по административному исковому заявлению к Заворотнюк об установлении для должника временных ограничений на выезд из РФ прекращено в связи с отказом от иска".

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Представитель суда не объяснил причины отзыва истцом претензий к ответчице. Представители самой популярной няни страны, заслуженной артистки России, в свою очередь, вообще не захотели общаться с журналистами. Самой актрисы в суде не было. Причиной тяжбы стал долг Заворотнюк перед ФССП в более чем 1,5 миллиона рублей - штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором раньше ничего не сообщалось. Как стало известно "РГ", в прошлом году Замоскворецкий суд Москвы обязал Заворотнюк выплатить порядка 540 тысяч долларов "Русскому ипотечному банку". Банк подал к ней иск, так как актриса не исполняла условия кредитного договора. По решению суда взыскано было более 537 тысяч долларов, которые актриса брала на приобретение земельного участка в Подмосковье. После частичного погашения долга она подписала с банком мировое соглашение.

С момента получения кредита прошло семь лет. Казалось бы, история благополучно закончена. Однако судебные приставы решили напомнить актрисе о ее долге перед ФССП. Как выяснилось, во время судебных тяжб актрисы накопился исполнительский сбор, проще говоря, штрафы за то, что должник вовремя не исполняет требования исполнительного листа. Теперь для популярной актрисы открыта дорога в любую зарубежную страну.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Долги и коллекторы
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