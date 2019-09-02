Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков

Гособвинитель в ходе прений сторон в понедельник вечером попросил Пресненский районный суд Москвы приговорить 30-летнего блогера Владислава Синицу (интернет-псевдоним Макс Стеклов) к 6 годам лишения свободы. Молодого человека, напомним, обвиняют в экстремизме. Поводом для возбуждения дела по соответствующей статье Уголовного кодекса стал пост в Twitter, в котором блогер призывал к насилию в отношении детей сотрудников Росгвардии и полиции. Он призывал вычислять по снимкам с митингов сотрудников правоохранительных органов, а затем находить их детей.

Блогер обвиняется по пункту "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Максимальная санкция по этой статье - до шести лет лишения свободы. В настоящее время подследственному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело в суде рассматривается в общем порядке.

"Подсудимый Синица виновным себя не признает, но его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме. Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС текст выступления в ходе судебного заседания представителя гособвинения.

Чуть ранее сегодня прокурор огласила в суде обвинительное заключение по этому делу. Из него следует, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. "Не позднее 28 июля у Синицы возник умысел на возбуждение ненависти и вражды. Осознавая общественный характер, используя личный мобильный телефон, он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице в соцсети текст, который целевой аудиторией может быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников правоохранительных органов", - рассказала прокурор.

Суд также изучил письменные материалы дела и допросил свидетелей обвинения из числа сотрудников Росгвардии, которые заявили, что стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей после угроз, написанных блогером.

В суде сегодня стало известно, что житель подмосковных Люберец Синица трудоустроен в одной из столичных компаний в должности старшего финансового менеджера.

Обвиняемый вину признавать отказался. Синица уверяет, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы неправильно. "Я против применения насилия к любой из сторон", - отметил он. По словам его адвоката Дениса Тихонова, блогер не имел умысла на осуществление экстремистской деятельности. Защита просила суд об исключении из дела двух экспертиз, в которых найдены признаки возбуждения ненависти к социальной группе сотрудников правоохранительных органов и угрозы их близким родственникам.