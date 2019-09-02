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02.09.2019 19:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Подтянулись в Новогорск

Национальная команда начала подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Казахстана
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Накануне у сборной России состоялся первый полноценный рабочий день на базе в подмосковном Новогорске. Уже 4 сентября команда Станислава Черчесова отправится в Глазго, где 6 сентября она встретится с Шотландией. А через три дня наши примут в Калининграде Казахстан.
Уже 4 сентября наша сборная отправится в Глазго, где 6 сентября встретится с Шотландией. Фото: РИА Новости Уже 4 сентября наша сборная отправится в Глазго, где 6 сентября встретится с Шотландией. Фото: РИА Новости
Уже 4 сентября наша сборная отправится в Глазго, где 6 сентября встретится с Шотландией. Фото: РИА Новости

Строго говоря, собралась сборная еще в воскресенье. Но тогда в Новогорск приехали только десять человек. Из оставшихся 16 игроков пока что не присоединились только два легионера - Александр Головин ("Монако") и Денис Черышев ("Валенсия"). Впрочем, уже сегодня они должны выйти на тренировку.

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Для выхода в финальную часть чемпионата Европы надо занимать в группе место не ниже второго. После четырех туров россияне уступают лишь лидерам рейтинга ФИФА бельгийцам - 9 очков против 12. Единственное поражение наша команда потерпела как раз в матче с бронзовыми призерами чемпионата мира.

Будем откровенны: шансов побороться за первую строчку в группе не так много. А за вторую - вполне реально. В этом смысле игра с Шотландией может стать ключевой. Ведь, по сути, именно эта команда является нашим главным конкурентом в борьбе за еще одну путевку на Евро. Она отстает от нас на три очка, так что в предстоящей встрече шотландцев, надо полагать, устроит только победа.

Для нас же в принципе будет неплохим результатом и ничья. Ведь из оставшихся пяти игр в трех Россия будет принимать соперников на своем поле. Из двух выездных встреч сложным можно назвать визит в Кипр. А Сан-Марино в гостях наши обязаны побеждать.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Главная новость из стана сборной перед вылетом в Глазго - отсутствие Алексея Миранчука. Один из лидеров московского "Локомотива" получил травму задней поверхности бедра в матче восьмого тура с "Ростовом". По предварительным данным, Миранчук выбыл на три недели.

О состоянии остальных игроков в беседе с журналистами после вчерашней тренировки рассказал Станислав Черчесов, которому, к слову, вчера исполнилось 56 лет.

В каких кондициях подошли футболисты после тяжелых матчей на выходных?

Станислав Черчесов: У нас завтра будет тест, после которого мы сможем точнее ответить на этот вопрос. А так у нас пока только одна потеря - Миранчук. В целом все приехали в хорошем настроении. Кто-то на выходных выиграл, кто-то уступил. Но это уже история. Сразу хочу опередить вас и сказать, что я поговорил с Джикией и Оздоевым.

И как? Они помирились после ссоры в матче "Спартака" с "Зенитом"?

Станислав Черчесов: Там никакой драки не было, а только перепалка. Да, получилось некрасиво, но инцидент исчерпан. Мы все движемся в одном направлении.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Сейчас у вас 26 футболистов, но лишь три форварда. Выходит, в этих двух матчах вы собираетесь играть с одним нападающим?

Станислав Черчесов: Это будет неправильно, если я сейчас начну что-то рассказывать. Мы бы, может, и хотели попробовать что-то новое, но у нас нет времени. Нам нельзя экспериментировать в таких ответственных матчах. Предпочтение отдается той системе, которая дает нам определенный результат. Если же у нас будут большие сборы, вот тогда мы постараемся что-то поменять. Но сейчас не время.

Шотландия изначально казалась главным конкурентом за второе место.

Станислав Черчесов: Она и сейчас таковой остается.

Но они проиграли Казахстану и выступают слабее, чем ожидалось. Что скажете об этой команде?

Станислав Черчесов: Мы изучаем ее. У Шотландии есть несколько потерь. Но матч на матч не приходится. Идет подготовка к конкретной встрече в Глазго. И все наше внимание приковано к ней. Это спринт, а не марафон. Нам ни к чему осечки. Потому мы и состав такой подобрали, который готов именно к этим двух встречам. Кстати, на сегодня у нас была запланирована теория. Пришлось перенести ее, потому что Головин и Черышев пока не прилетели.

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