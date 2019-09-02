Синоптики рассказали, сколько продлится летнее тепло в Москве

Августовское тепло продлится в столице в течение первой осенней недели, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на Центр погоды "Фобос".

Сообщается, что на предстоящей неделе будет соблюдаться августовский температурный режим. Воздух при этом будет прогреваться до 23-25 градусов. В ночные же часы температура будет держаться в районе 12-13 градусов.

Однако уже к середине недели к столице подойдет атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха снизится примерно до 20 градусов. Но к концу недели тепло должно снова вернуться в город - температура опять повысится до отметки 25 градусов.