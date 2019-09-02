Собянин: В 35 столичных школах открылись IT- классы

В 35 школах столицы со стартом нового учебного года открылись IT-классы. В них зачислены более тысячи десятиклассников.

В школах Москвы сегодня есть академические, инженерные, медицинские и кадетские классы. И вот новый профиль - информационные технологии. Его департамент образования и науки запустил вместе с высокотехнологичными компаниями и вузами. В их числе - Высшая школа экономики, МФТИ, МГТУ имени Баумана. Такие классы появились пока в 35 школах. В будущем список будет дополняться.

Как выбрали IT-"счастливчиков"? В первую очередь, смотрели на результаты ЕГЭ, активность педагогов в профессиональных конкурсах и школьную инфраструктуру. Учащимся же пришлось пройти через два этапа испытаний. Успешно с вызовом справились 1 036 школьников. Их и зачислили в IT-классы. Конкурс был три человека на место.

Вузы подготовили для участников проекта свои курсы с лекциями, семинарами, мастер-классами и экскурсиями. А крупные компании выразили готовность приглашать к себе на стажировки и экскурсии. В школах же дети будут углубленно изучать три предмета: информатику, математику и физику. Плюс освоят одно из шести направлений, которое выберет школа. Например, будут разрабатывать компьютерные программы, создавать роботов или антивирусы. Для этого открыты так называемые IT-полигоны. Одно из таких "умных" пространств появилось в школе N1560. В комнатах установили современное оборудование: интерактивные панели, ноутбуки, планшеты, 3D-принтеры и сканеры, паяльные и графические станции, мини-лаборатории. Осваивать профессии будущего тут будут 38 ребят. С новым учебным годом "первопроходцев" поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

- IT-классы готовят специалистов в области информационных технологий, которые чрезвычайно востребованы в городе и стране, - сказал он. - Ребята получат реальные навыки в робототехнике, программировании, будут работать с большими данными. И получат шанс поступить в ведущие вузы.

Ученик школы Руслан Красниковский, например, свою будущую студенческую жизнь собирается связать с МГУ имени Ломоносова. Тема IT для него не пустой звук. Говорит, в прошлом году ездили с одноклассниками в лаборатории МГТУ им. Н.Э.Баумана и посещали практикумы по информационным технологиям.

Напомним, на общегородском педсовете, прошедшем на прошлой неделе, глава города сообщил, что в этом году в детские сады и школы впервые пошли рекордные 1,5 миллиона детей. Такого числа дошкольников и школьников в истории Москвы еще не было, подчеркнул мэр. Он так же рассказал, что размер подушевого финансирования школ в этом учебном году решено увеличить.

И повышать его будут каждый год, "исходя из инфляции и возможностей городского бюджета".

- Нужно поощрять ведущие школы, увеличивать гранты, повышать финансирование, развивать материальную базу, - говорил Собянин. - Но мы должны системно повышать и норматив подушевого финансирования школьников и дошкольников.

Разработают в столице и стандарт старшей школы. Его предложили детально прописать директора. "Он включит в себя новое оборудование, реконструкцию старых корпусов, создание новых образовательных программ и развитие "Московской электронной школы", которая дает много возможностей", - пояснил мэр.

По словам мэра, все столичные школы оснащены новым оборудованием. Однако не везде есть пять полноценных профилей, включая медицинские и инженерные классы. "А это серьезный залог роста качества образования, профориентации наших детей, - уверен мэр. - Поэтому было бы хорошо, если бы это пришло в каждую школу без исключения".