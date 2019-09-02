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02.09.2019 20:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Догнать дрона

В Москве откроется первая кибершкола
Текст: Мария Агранович, Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Гонки дронов и химическое шоу, мастер-классы по 3D-принтингу и кодингу, пробный ЕГЭ, инженерные классы, лучшие практики Worldskills и шлемы виртуальной реальности...
С этого учебного года 15 школ и детсадов из разных городов станут передовыми для испытаний новых обучающих роботов и конструкторов. Фото: Сергей Михеев/ РГ С этого учебного года 15 школ и детсадов из разных городов станут передовыми для испытаний новых обучающих роботов и конструкторов. Фото: Сергей Михеев/ РГ
С этого учебного года 15 школ и детсадов из разных городов станут передовыми для испытаний новых обучающих роботов и конструкторов. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Перед началом учебного года на Московском форуме "Город образования" на ВДНХ можно было увидеть и испытать на себе самые яркие образовательные решения для школ и вузов. Дети, учителя и даже мамы с папами могли собрать робота-помощника, научиться снимать собственный мультфильм и даже попробовать силы в танцевальном симуляторе...

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Как правильно помогать ребенку с домашним заданием

А на стендах академических классов студенты и молодые ученые предлагали попробовать себя в роли врача или программиста. За всем этим наблюдал танцующий Эйнштейн - виртуальный прототип легендарного физика собирал толпы зрителей. Два главных акцента форума - цифровизация и геймификация. Почему именно они?

- С этого учебного года столичные учителя смогут задавать домашнее задание в электронном виде. Новые инструменты и технологии могут изменить не только обучающий контент, но и весь процесс образования в школах, - уверена гендиректор "Яндекса" Елена Бунина. - Например, такие проекты, как Московская электронная школа МЭШ и "Яндекс.Учебник", помогают педагогам автоматизировать рутинную работу, освободить время для самого главного - общения с детьми.

Еще один тренд этого года - киберспорт. Впервые в рамках такого масштабного образовательного события в течение нескольких дней для детей работала киберспорт арена, где отгремели нешуточные бои. Команды школьников выступали против профессиональных игроков и чемпионов. FIFA, Dota 2, World of Tanks и другие популярные соревновательные дисциплины... Кстати, все эти игры станут частью классной жизни для учеников первой кибершколы, которая открывается в Москве.

"Обычная школьная программа, только интереснее: после уроков физики, информатики, математики идет подготовка к киберспортивным турнирам. Мечта любого парня-старшеклассника!" - объясняют всю суть в двух словах волонтеры проекта.

Фото: Александр Корольков/РГ
Что изменится в новом учебном году

Кроме того, с этого учебного года 15 школ и детсадов из разных городов России станут передовыми для испытаний новых обучающих роботов и конструкторов. Запрограммировать "умную" машину в три года? Почему бы и нет: на базе российских образовательных организаций Lego Education апробирует новые методики развития инженерно-технического творчества от детсадовского возраста до старших классов.

Так, школьники 5-9-х классов будут изучать основы инжиниринга на примере российской лунной и космической программ. "Лунную одиссею 2.0" специалисты образовательного направления Lego создали вместе с "Роскосмосом": здесь и ракета-носитель "Ангара", и посадочный модуль корабля "Федерация", и все детали для строительства лунной базы...

Университеты и научные институты будут развивать свое сотрудничество со школами. На "полях" форума стало известно: совместный проект минобрнауки и московского департамента образования "Академические классы" пойдет в регионы.

Что это за классы? Старшеклассники "с головой" погружаются в научно-исследовательскую и проектную деятельность. Информационные технологии, медицина, инженерное дело - программы учебных предметов здесь дополняют серьезные исследовательские практикумы, во время которых школьники работают на современном лабораторном оборудовании. А помогают им настоящие ученые - профессора и академики.

Например, уже известно, что в этом году в московских школах свои лекции прочтут 12 академиков РАН. По словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, в ближайшее время такие классы появятся и в школах российских регионов в рамках столичного проекта "Взаимообучение городов", куда входят 92 города.

Школьники станут участниками "Лунной одиссеи 2.0", а в ЕГЭ появится больше заданий на оценку "гибких" навыков

На форуме было объявлено и о старте нового исследования качества образования в российских школах. Рособрнадзор совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) договорились, что в первых 14 регионах проверки пройдут до конца 2019 года.

- Каждый год вместе с ОЭСР мы будем проводить оценку России по критериям PISA, - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Глобальное исследование проводится раз в три года, а мы будем видеть динамику внутри страны ежегодно.

До 2024 года каждый регион примет участие в исследовании.

Кроме того, руководитель Рособрнадзора заявил: в основном и едином госэкзаменах постепенно будет увеличиваться число заданий на оценку так называемых гибких навыков (soft skills) - креативности, критического мышления, коммуникативности и умения работать в команде.

- Это подготовка школьников к тем вызовам, которых не было еще 10-15 лет назад, подготовка к непредвиденным ситуациям и умению в них ориентироваться, - подчеркнул Сергей Кравцов.

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