В Калуге прошел День знаний

2 сентября глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил среднюю школу № 3 и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний.

В новом учебном году в первых классах СОШ №3 будут обучаться 66 учеников, из них семеро - в специализированном классе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Поздравляя собравшихся, Александр Иванов отметил: "Это особенный день и для первоклассников, которые только начинают школьный марафон, и для будущих выпускников, которым предстоят экзаменационные испытания и выбор профессии. Знания - это дорога в жизнь, возможность обрести себя в современном мире. В этот день мы выражаем искреннюю признательность всем педагогам за то, что они отдают все свои знания и опыт юным калужанам, задавая им верные жизненные ориентиры".

В новом учебном году порог калужских школ переступят 38 700 учеников, в том числе 4 600 первоклассников.