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02.09.2019 15:17
Проект: В регионах

В Липецке открылась первая IT-школа

Первая школа информационных технологий открылась в Липецке. Новое учебное заведение располагается в микрорайоне "Победа".
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Здание рассчитано на 800 учеников. В этом году за парты здесь сели 430 школьников. В основном это дети из переполненных школ соседних микрорайонов.

В торжественной церемонии открытия нового учебного заведения принял участие врио главы администрации Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что школа отвечает современным требованиям, а ее информационная направленность важна как для учеников, так и для региона.

Фото: Администрация Липецкой области
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"Сегодня учиться в IT-школе, значит, идти в ногу со временем, - подчеркнул руководитель региона. - Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы хотим, чтобы все школы Липецкой области успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели. Наиболее остро сейчас в новых учебных заведениях нуждаются Лебедянь и Грязи. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ в этих городах".

В новой школе дети будут учиться в одну смену. Школьникам предстоит углубленное изучение физики, информатики и математики. Планируется создание Скрипториума, когда учебные кабинеты будут превращаться в единое интерактивное пространство, где у каждого ученика будет возможность с помощью специальных маркеров работать над виртуальным проектом. На внеурочных занятиях дети смогут заниматься робототехникой, постигать азы 3D-моделирования, WEB-дизайна и ряда других дисциплин.

В здании два спортивных зала - большой и малый, два бассейна - один предназначен для учащихся начальной школы, второй - для старшеклассников. На прилегающей к школе территории расположены беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, поле для игры в мини-футбол. Благоустроены игровые и прогулочные зоны.

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