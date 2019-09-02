Дело блогера Владислава Синицы и двух семей, которые пошли на несогласованные акции с маленькими детьми, слушались 2 сентября в Москве. Блогера судили открыто, семьи - за закрытыми дверями.

В понедельник в Пресненском суде блогер Владислав Синица не признал вину в экстремизме. Сказал, что его не так поняли. Судили блогера за размещенную им запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. "Мне непонятно обвинение, я категорически отрицаю предъявленные мне обвинения, тем более отрицаю угрозы родственникам сотрудников правоохранительных органов. Мои слова вырваны из контекста", - сказал он. Следствие же считает, что у Синицы "возник умысел" на возбуждение ненависти и вражды на странице в социальной сети под псевдонимом Макс Стеклов. И блогер прекрасно осознавал, что делает.

Как объяснил прокурор на процессе, Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. В суде стало известно, что Синица работает в одной из столичных фирм финансовым менеджером. Сам тридцатилетний Синица - житель подмосковных Люберец. Он обвиняется по 282-й статье УК РФ - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Он останется под стражей до 3 октября. По словам следователя, блогер неоднократно участвовал в несанкционированных акциях, а при задержании попытался сломать свой мобильник.

Также в понедельник Никулинский суд Москвы снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских и вернул дело прокурорам.

Напомним, родители пришли на несогласованную акцию в центре Москвы с двумя детьми. Папе и маме объявили предупреждение, чтобы они "изменили поведение". Само заседание по иску суд провел в закрытом режиме. Иск к Хомским подавала Никулинская межрайонная прокуратура. Cвои требования орган мотивировал тем, что супруги "с учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних рядом с толпой агрессивно настроенных митингующих, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами". По версии прокуратуры, Хомские взяли детей на митинг "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".

Напомним, еще 6 августа прокуратура Москвы сообщила о начале проверок участия в акциях протеста лиц с малолетними детьми. Ведомство также сообщило, что будет добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с грудным ребенком и в дальнейшем передали его неизвестному мужчине. Но это оказался родственник супругов Сергей Фомин. Проказовы были допрошены по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении в опасности, но остались в статусе свидетелей. Взявший у них ребенка Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках.

Суд снял с рассмотрения иск о лишении родительских прав Хомских и вернул дело прокурорам

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что попросит прокуратуру отозвать иск. Юридически лишение прав - самая крайняя мера. Основания для лишения родительских прав прописаны в Семейном кодексе - если родитель алкоголик, наркоман, избивает ребенка или совершил преступление против ребенка. Но риск для жизни и здоровья детей все же был. Юристы напомнили, что есть административный кодекс и можно привлечь к ответственности по статье 5.35 - ненадлежащее воспитание детей.