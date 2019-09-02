В Москве за сутки нашли двух потерявшихся детей

В столице за минувшие сутки были найдены двое потерявшихся детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.

На юго-востоке Москвы обнаружили 5-летнего мальчика. Он гулял с бабушкой в Батайском проезде, но отошел от нее и потерялся. Спустя 20 минут его нашли неподалеку на Новочеркасском бульваре.

Второго мальчика, катавшегося на велосипеде, мама потеряла из вида около торгового центра на Панфиловском проспекте в Зеленограде. Сотрудникам вневедомственной охраны понадобился час, чтобы найти ребенка.

Как напомнили в ведомстве, если пропал человек, нужно сообщить об этом в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве или в правоохранительные органы. Чем раньше поступит обращение, тем больше вероятность, что человека быстро найдут. Согласно данным пресс-службы ГУ Росгвардии, в столице последний случай пропажи ребенка произошел 28 августа: на юго-востоке города в районе Саратовской улицы был найден 7-летний мальчик.